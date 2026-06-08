Se ha advertido al Manchester United de que vender a Maguire sería una decisión «ridícula», pese a su postura cada vez más clara en materia de fichajes. Aunque el central renovó hace pocos meses hasta 2027, su futuro en el club no está garantizado. Según Football Insider, el club ahora aceptaría ofertas para renovar la plantilla.

El exjefe de ojeadores del United, Mick Brown, se muestra incrédulo: «El futuro de Harry Maguire no está garantizado. Si te fías de lo que se lee, se le ha ofrecido a un par de clubes y, por lo que he oído, no descartarían la posibilidad de dejarlo marchar. Para mí sería una decisión ridícula, y me sorprendería que se fuera, pero nunca se sabe lo que hará esta directiva».