Los propietarios del Wrexham, Ryan Reynolds y Rob Mac, advierten sobre la etiqueta de «yo-yo» de la Premier League, ya que los Red Dragons podrían fichar a un jugador por 50 millones de libras si logran el ascenso

Cuando se le preguntó si los Red Dragons estarían dispuestos a gastar 50, 60 (80 millones de dólares) o incluso 70 millones de libras (94 millones de dólares) en un jugador para competir en la máxima categoría, el exdefensa del Wrexham Sinclair, en declaraciones a GOAL en colaboración con nuevos sitios web de apuestas, respondió: «Sí, tendrían que hacerlo. Si tienen alguna ambición de convertirse en un equipo habitual de la Premier League y no ser uno de esos clubes que suben y bajan constantemente.

«Se han visto clubes que llevan cientos de años en la Football League y en la Premier League y que luchan por mantenerse en la liga y se convierten en clubes yo-yo. No creo que el Wrexham quiera ser así, aunque económicamente sea muy rentable. Pero mi opinión desde fuera sobre lo que quieren hacer esos propietarios es que quieren ser un equipo que compita también en la Premier League. Y para ello, no estoy seguro de cuánto dinero podrían gastar realmente debido a las restricciones financieras. Pero estoy seguro de que gastarán su dinero y de que cuentan con el respaldo y el apoyo financiero para intentar competir en la Premier League.

Pero eso es otra historia. Lo hemos dicho todos los años. Todos los años hemos dicho que han ascendido, que ahora entran en un entorno totalmente diferente al que acaban de dejar. Pero siempre han sido capaces de hacer frente a la situación. Así que no me sorprendería que ascendieran y les fuera bien, dados sus últimos resultados. Pero sería muy difícil en la Premier League. Ahora juegas contra los mejores jugadores del mundo. Y la gran diferencia, lo descubrimos en el Burnley, ya que yo estaba en el Burnley y he podido ver de cerca lo que ha pasado allí esta temporada. La diferencia entre la Championship y la Premier League son esos pequeños errores que cometes. A veces, en la Championship no te castigan. En la Premier League, la mayoría de las veces, sí te castigan. Y eso es algo con lo que tendrán que lidiar».