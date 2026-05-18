Los propietarios del Newcastle están dispuestos a vender su participación en el club de la Premier League para financiar los planes de construcción de un nuevo estadio

Según Reuters, el fondo soberano negocia con inversores externos la venta de una participación minoritaria en el Newcastle United para obtener capital fresco. Emitir nuevas acciones a un inversor permitiría a los propietarios eludir algunas de las restricciones financieras de la Premier League.

Aunque el PIF mantendrá la mayoría, esta estrategia supone un cambio en la gestión financiera del club. Para aumentar la liquidez, el fondo estudia opciones como titulizar los ingresos comerciales del Newcastle, lo que permitiría seguir fichando con fuerza y mantener un modelo sostenible a largo plazo.