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¡Los propietarios del Manchester City, bajo amenaza! Gary Neville cuestiona su futuro tras el veredicto de culpabilidad
Neville cuestiona la viabilidad de la propiedad del City
Neville ha lanzado una seria advertencia a la cúpula del Manchester City, al sugerir que su posición al frente del club está seriamente amenazada. El comentarista subrayó que la integridad de la Premier League está en juego, especialmente por la magnitud del supuesto engaño, que implicaría cientos de millones de libras.
«Es difícil ver cómo los propietarios del Man City pueden cumplir la prueba de propietarios y directores en este país si se mantiene el veredicto», dijo Neville a Sky Sports.
«La realidad es que, debido a propietarios inadecuados de clubes, hay normas mucho más estrictas en vigor. Será difícil que los propietarios del Man City mantengan su estatus. Los clubes son activos protegidos, activos comunitarios, por lo que significan para los aficionados y para la gente de una ciudad, así que los propietarios tienen que cumplir las normas y leyes establecidas en la prueba».
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La magnitud de las infracciones financieras
La investigación del panel independiente concluyó que el Manchester City había incurrido en un incumplimiento a gran escala de las normas financieras durante un periodo de nueve años. En el centro de las conclusiones estaba la acusación de que el club había inflado artificialmente sus ingresos mediante acuerdos de patrocinio «ficticios», por un total de más de 900 millones de libras.
Neville insiste en que una simple sanción económica sería insuficiente dado el impacto a largo plazo en el deporte. «El único castigo apropiado es aplicar primero el test de propietarios y directivos y, después, analizar los logros conseguidos durante ese periodo y determinar si deben seguir en pie», afirmó, señalando que esos logros quedan empañados por el veredicto.
Añadió: «Esas dos cosas tendrían la consecuencia más directa sobre el fútbol inglés. Si yo fuera el Manchester City, firmaría ahora mismo una multa o una deducción de puntos, incluso si fuera de 60 puntos, porque eso solo te perjudicaría durante un momento».
Preocupación por el legado deportivo a largo plazo
El debate en torno al Manchester City se desplaza ahora hacia la legitimidad de su era repleta de títulos bajo Pep Guardiola y sus predecesores. Desde la adquisición en 2008, el club se ha convertido en la fuerza dominante del fútbol inglés, pero Neville cree que esos éxitos serán vistos para siempre bajo un prisma de sospecha si el recurso fracasa.
Reflexionando sobre las implicaciones más amplias para la Premier League, Neville habló del daño causado a la reputación global de la competición. «Ser propietario de un club de fútbol en este país es una de las mayores responsabilidades que se pueden tener. Hay que tomárselo muy en serio. No podemos quedarnos atrapados con multas y deducciones de puntos, centrémonos en las dos cosas más importantes: los logros durante ese tiempo y qué ocurre con los propietarios y directivos que supervisaron ese periodo».
«La Premier League es nuestra mayor exportación al mundo, y ahora la están arrastrando por el barro porque el mejor equipo de los últimos 15 años, a día de hoy, es culpable de haber ganado títulos de manera inapropiada. Eso es devastador».
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El Manchester City pone en marcha un amplio proceso de apelación
En respuesta a las conclusiones de la comisión, el Manchester City ha presentado oficialmente una apelación exhaustiva, en la que impugna el veredicto por múltiples motivos. El club sostiene que la decisión contiene errores significativos en lo relativo a la ley, los principios de la investigación y los hechos presentados.
Se espera que esta batalla legal sea larga, con el club decidido a limpiar su nombre y evitar las duras sanciones mencionadas por la Premier League, que podrían ir desde fuertes multas hasta la expulsión total de la máxima categoría.
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