Joshua Kimmich lleva más de ocho meses como lateral derecho en la selección. ¿No sería mejor que vuelva al centro del campo en el partido del lunes contra Paraguay en Foxborough, cerca de Boston?
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¡Los problemas de la selección alemana solo se trasladarían! Julian Nagelsmann no debe hacer caso a Lothar Matthäus
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Kimmich brilló en el debut mundialista ante el modesto Curazao (7-1) y dio dos asistencias. En la ajustada victoria 2-1 contra Costa de Marfil, su duelo con Yan Diomande evidenció sus limitaciones de velocidad y facilitó el empate temporal. Desde su discreta actuación en la derrota 1-2 ante Ecuador, en un partido intrascendente, el debate no ha parado de crecer.
«Hacedle un favor y sacadlo de ahí atrás», pidió el experto Lothar Matthäus en Bild. Tras dos años sólidos como jefe del centro del campo en el Bayern, el jugador de 31 años, según Matthäus, «no tiene la influencia que yo esperaría de un capitán» como lateral derecho en la selección. Pero el argumento principal para su regreso al centro del campo es la falta de funcionamiento del doble pivote alemán. Kimmich, sin duda, aportaría más en esa zona.
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Selección alemana: Aleksandar Pavlovic está cuajando un Mundial decepcionante
En la fase de clasificación, Nagelsmann apostó de forma sistemática por Leon Goretzka en el doble seis. Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha, ahora titulares, apenas habían jugado juntos antes del torneo, así que no extraña que les falte compenetración.
Aun así, Nmecha firmó dos actuaciones individuales muy sólidas contra Curazao y Costa de Marfil, aunque ante Ecuador perdió balones innecesarios, como el que precedió al 1-1. Pavlovic, lento y sin inspiración como en los dos primeros partidos, también contribuyó al empate y fue sustituido en el descanso.
Su flojo Mundial sorprende tras su buena temporada con el Bayern, donde juega con Kimmich. Si Kimmich regresa al centro del campo, Nagelsmann deberá elegir entre Pavlovic y Nmecha. Por la experiencia en el club, la pareja Kimmich/Pavlovic parece la más probable. Sin embargo, dejar a Nmecha en el banquillo tras sus dos actuaciones estelares sería difícil de justificar, sobre todo comparadas con las de Pavlovic en este Mundial. Además, Kimmich y Nmecha nunca han jugado juntos en la doble seis.
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¿Qué alternativas tendría Julian Nagelsmann en los laterales?
El principal inconveniente de mover a Kimmich es la vacante que dejaría en el lateral derecho. Alemania carece de laterales destacados, y más aún de dos. Nathaniel Brown rindió bien en los dos primeros partidos como lateral izquierdo, pero se perdió el encuentro contra Ecuador por problemas en la pantorrilla. Su suplente, David Raum, titular en la fase de clasificación, aportó centros peligrosos pero sufrió en defensa. No convenció para seguir en el once. Si Nagelsmann retira a Kimmich del lateral derecho, con la plantilla actual hay dos opciones realistas.
Opción 1: Mantiene a Raum y coloca a Brown —que, según el seleccionador, estará listo para los dieciseisavos— de lateral derecho. Brown jugó ahí ocasionalmente con el Eintracht, pero nunca con la selección; probar esto en un partido eliminatorio sería un riesgo alto. Al menos se ganaría en velocidad: Brown, con 35,78 km/h, fue el undécimo más rápido de la Bundesliga, por encima de Raum (34,63 km/h) y de Kimmich (33,08 km/h).
Opción 2: resucitar la «defensa de bueyes» que funcionó en 2014, con un central en la banda. Entonces Höwedes jugó a pie cambiado; ahora lo harían Anton (más lento que Kimmich) o Thiaw (mayor velocidad). El ataque se resintiría, pues las conexiones actuales se romperían. Una defensa de cinco implicaría más cambios, algo que Nagelsmann parece dispuesto a evitar.
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Julian Nagelsmann: «Por ahora no hay planes de cambio»
Aunque Nagelsmann tiene razones para escuchar a Matthäus y poner a Kimmich en el medio, ahora los riesgos pesan más. El problema solo se trasladaría a otra posición, creando alineaciones inéditas en el centro del campo y en el lateral derecho. Además, Nagelsmann desecharía de un plumazo meses de reflexión sobre el torneo y la plantilla, lo que cuestionaría su trabajo.
Tras la derrota ante Ecuador, el seleccionador alemán descartó mover a Kimmich, aunque dejó la puerta abierta: «No quiero prescindir de Felix y Pavlo; lo están haciendo bien. En el fútbol no se puede descartar nada, pero por ahora no hay planes de cambiarlos».
La historia muestra que sus palabras no son definitivas: desde que llegó al banquillo, Nagelsmann ha cambiado de idea con Kimmich y otros. En 2023 lo puso de medio, luego lo pasó a lateral derecho antes de la Eurocopa y, en julio de 2025, anunció su regreso al centro. Kimmich permaneció allí hasta julio de 2025, cuando Nagelsmann anunció de pronto: «Tal y como están las cosas, vuelve al seis». Solo cambiaría si las alternativas en el lateral derecho «fracasan por completo».
El propio Kimmich admitió que le había «sorprendido» la decisión, pero se mostró contento por volver al centro del campo: «Allí puedo aprovechar más mis puntos fuertes». En el debut de la fase de clasificación para el Mundial llegó la derrota 0-2 en Eslovaquia, con un desastroso Nnamdi Collins como lateral derecho. En octubre, Kimmich volvió a la derecha.