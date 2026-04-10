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Los principales candidatos para fichar a Andy Robertson, leyenda del Liverpool tras confirmarse su salida de Anfield, ya han surgido
Los Spurs lideran la pugna por Robertson
El Tottenham es el favorito para fichar a Robertson cuando termine su contrato con el Liverpool. El club londinense prepara esta incorporación desde enero y ya habló con el jugador de 32 años durante el mercado invernal.
Aunque varios clubes europeos, como Atlético de Madrid, Nápoles y Juventus, siguen la situación, los Spurs son los favoritos, según The Athletic.
No obstante, cualquier acuerdo depende de que el club mantenga la categoría: ahora es 17.º, a un punto del descenso, con siete jornadas por jugar.
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El fin de una época dorada en Anfield
El Liverpool confirmó este jueves que Robertson dejará el club este verano, tras los pasos de Mohamed Salah, quien acordó rescindir su contrato un año antes. El lateral izquierdo, clave en el éxito del equipo con Jürgen Klopp y Arne Slot, ha jugado más de 370 partidos desde su llegada del Hull City.
En un mensaje en la web del club, el escocés reconoció: «Nunca es fácil dejar un club como el Liverpool. Ha sido una parte muy importante de mi vida y de la de mi familia durante los últimos nueve años, pero sé que el fútbol sigue adelante. Ahora es el momento de que yo también lo haga».
Liderazgo en los Spurs
Los Spurs ven a Robertson como el candidato ideal para aportar experiencia y liderazgo. Las lesiones de Destiny Udogie y Ben Davies durante la temporada hacen necesaria su llegada, que aportaría profundidad y mentalidad ganadora a un equipo irregular.
En Londres actuaría como mentor de Udogie y Souza, fichaje de enero. Roberto De Zerbi, que valoró la experiencia en el Brighton, disfrutará incorporando a un jugador que ha ganado la Premier, la Champions y las copas nacionales en Merseyside.
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El legado, a salvo en Merseyside
A pesar de su inminente salida, Robertson sigue siendo una leyenda en Anfield. Llegó en 2017 por solo 8 millones de libras y se convirtió en uno de los mejores fichajes de la historia del club. Esta temporada, su tiempo de juego ha bajado con la llegada de Milos Kerkez, procedente del Bournemouth, y solo ha sido titular en seis partidos de la Premier League.
El capitán de Escocia mantendrá su profesionalismo hasta el final de la temporada, mientras el Liverpool busca terminar entre los cinco primeros y remontar en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.