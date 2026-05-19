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Los precios de reventa de las entradas para el Mundial siguen bajando, incluso para el primer partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
- AFP
Los precios siguen bajando
Los precios de las entradas al Mundial suelen generar debate, pues los aficionados pagan mucho incluso por las más baratas. Sin embargo, en el mercado de reventa ya bajan. Según TicketData, el precio medio de los tres partidos de la selección de Estados Unidos cayó un 38,7 % en tres meses y ahora es de 865 dólares. Irak ha bajado un 41,7 %, hasta 342 dólares, y Turquía un 48,7 %, hasta 428 dólares.
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Algunos juegos siguen siendo caros
Sin embargo, algunas entradas para la fase de grupos siguen siendo caras. El Portugal-Colombia, en Miami, es uno de los duelos más esperados de la primera ronda y la entrada más barata cuesta más de 3.000 dólares. Colombia es también el equipo más caro en el mercado de reventa, quizá por la dificultad de su grupo.
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Un buen pellizco por ver a los anfitriones
Para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, los precios siguen altos, aunque algo más razonables. A principios de esta semana, el precio de las entradas bajó de 1.000 dólares por primera vez desde enero para el partido inaugural contra Paraguay, el 12 de junio en Los Ángeles. Se ha informado ampliamente de que las entradas para ese partido se han vendido con dificultad. The Athletic informó el mes pasado que solo se habían vendido 40.934 entradas para el partido inaugural. El Estadio de Los Ángeles, nombre que tendrá durante el torneo, tiene capacidad para unos 70 000 espectadores.
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Por qué varían los precios
Parte de la fluctuación de los precios se debe al mercado secundario, donde la reventa sube o baja según demanda, disponibilidad y momento. Esta volatilidad agrava las críticas al coste de las entradas del Mundial, pues los precios oficiales de la FIFA superan los fijados en el pliego original y doblan a los de ediciones pasadas. En las plataformas de reventa, los precios aún pueden variar mucho antes del torneo, sobre todo a medida que se ofrezcan más entradas o los vendedores bajen sus ofertas conforme se acerque el inicio.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha resaltado la elevada demanda y la existencia de distintas franjas de precio.
«Recibimos 500 millones de solicitudes de entradas», afirmó en el Congreso de la FIFA en Vancouver. «En las dos últimas Copas del Mundo juntas fueron 50 millones; aquí, 500 millones. Hemos vendido el 100 % del stock que hemos sacado al mercado, lo que supone alrededor del 90 % del total hasta ahora, y seguimos liberando entradas. Hay entradas caras, pero también asequibles».
La fase de venta de última hora de la FIFA ya está abierta, con entradas disponibles por orden de llegada y sujetas a disponibilidad.