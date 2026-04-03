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Los precios de las entradas para la final del Mundial se disparan hasta los 10 990 dólares antes de la última puesta a la venta, justo antes del inicio del torneo
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Un aumento en el precio de las entradas
Los precios de las entradas no han dejado de subir desde que se abrió la venta general en octubre. Inicialmente, las entradas de la categoría 3 partían de 2.790 dólares, mientras que las de la categoría 1 costaban 6.730 dólares. En los meses transcurridos desde entonces, los precios se han más que duplicado, y las entradas más caras para la final del Mundial alcanzan ahora los 10.900 dólares.
En términos generales, los precios siguen siendo elevados en todos los ámbitos. Una entrada de categoría 1 para el partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) del 13 de junio contra Paraguay tiene un precio de 2.735 dólares, con más de 1.000 asientos disponibles en el momento del lanzamiento, según la BBC. La FIFA ha defendido sistemáticamente que sus precios reflejan las normas del mercado norteamericano y la fuerte demanda, señalando que los ingresos de la Copa del Mundo se reinvierten en el desarrollo del deporte a nivel mundial.
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Determinación de los precios reales
Es difícil saber exactamente cuánto cuestan las entradas, ya que el sistema de «precios dinámicos» de la FIFA hace que los precios varíen constantemente en función de la demanda. Hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna información concreta. Sin embargo, estaba claro que los partidos más destacados del torneo tenían un precio más elevado. Según se informó, solo se podían adquirir entradas para un partido de uno de los diez países mejor clasificados: el de los Países Bajos.
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Presentamos entradas más baratas
Dado que los precios originales de las entradas eran mucho más elevados de lo prometido, la FIFA lanzó una categoría de precios denominada «categoría de acceso para aficionados», en la que se pusieron a la venta unos cientos de entradas por solo 60 dólares. En la venta de esta semana ya no quedaba ninguna de esas entradas, pero no está claro si realmente se vendieron.
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A la venta hasta el último momento
La FIFA prometió que las entradas para los partidos del Mundial se pondrán a la venta de forma gradual hasta el último momento. En la página web oficial de venta ha sido difícil saber cuántas entradas hay disponibles para cada partido. El mercado de reventa ha sido aún más impredecible. En Estados Unidos, los precios superan con creces el valor nominal. En México es ilegal vender entradas de reventa a un precio superior al original.