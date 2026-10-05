Arabia Saudí se enfrenta a una creciente presión económica después de que su Ministerio de Finanzas proyectara un déficit presupuestario junto a una caída del 3,6 % del PIB real en medio del descenso de los ingresos por petróleo. La situación se ha agravado por las interrupciones regionales de las exportaciones energéticas y las amenazas a la seguridad por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, que recientemente atacaron una zona cercana a una instalación de Aramco en Riad. Para Mohammed bin Salman, celebrar el Mundial de 2034 sigue siendo un pilar crucial para reforzar el perfil económico y la proyección internacional del reino.