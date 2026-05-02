«Los perdedores lloran»: Roberto De Zerbi anima a los jugadores del Tottenham a «darlo todo en el campo» antes del gran partido contra el Aston Villa

El entrenador del Tottenham ha pedido a su plantilla que deje de compadecerse, pese a la amenaza de un histórico descenso sobre el norte de Londres. Aunque lograron una vital victoria ante el Wolverhampton en la última jornada, una crisis de lesiones ha mermado al equipo de cara a las cuatro jornadas finales.

En rueda de prensa, De Zerbi retó a sus jugadores a bloquear la negatividad. «El mayor reto ahora es silenciar la voz interna que todos llevamos dentro: jugadores, cuerpo técnico y afición», afirmó. «Esa voz genera pensamientos negativos. Son tonterías. No quiero que la gente cercana a mí llore ni piense distinto a mí».