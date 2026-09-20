Neville no se mordió la lengua al valorar la floja actuación de su antiguo club durante su visita al Fulham en la Premier League el domingo. El exdefensa, ahora comentarista, acabó indignado por un tramo del partido tras el descanso en el que acusó a los visitantes de haber renunciado prácticamente a competir.

Durante la cobertura de Sky Sports, Neville expresó su incredulidad ante la falta de espíritu competitivo mostrada por los jugadores de rojo. Dejó claro que el nivel de la actuación cayó a unos mínimos que nunca antes había visto durante su larga vinculación con el conjunto de Old Trafford. «Llevo viendo al Manchester United desde los cinco años y esos son los peores 15 minutos que he visto en mi vida», dijo Neville. «Absolutamente patético. Nunca he visto una falta de esfuerzo así. ¿Qué debe de estar pensando Carrick?»