Goal.com
En directoEntradas
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Los números hablan por sí solos! Julian Nagelsmann debe llevar a este jugador del BVB al Mundial 2026

World Cup
FEATURES
Germany vs Curacao
Germany
Germany vs Ivory Coast
Ecuador vs Germany
J. Nagelsmann
M. Beier
M. Ginter
S. El Mala
T. Lemperle
M. Mittelstaedt
F. Ouedraogo
Y. Bisseck
N. Tresoldi
A. Kade
M. Eggestein
R. Baku

El jueves, el seleccionador Julian Nagelsmann anunciará la lista de Alemania para el Mundial 2026. ¿Qué sorpresas podría incluir?

«La mayor parte de la plantilla ya está decidida; tengo a 20 jugadores claros y con seis la carrera sigue en la recta final», afirmó el seleccionador alemán Julian Nagelsmann a principios de mayo, durante una videoconferencia con el Club de Aficionados de la Selección Nacional. Faltaban exactamente dos semanas para el anuncio oficial de la convocatoria alemana para el Mundial, el 21 de mayo.

Nagelsmann ha repetido que el grupo que jugó los amistosos contra Suiza (4-3) y Ghana (2-1) en marzo será la base del Mundial. Aun así, algunos ausentes en esa convocatoria aún sueñan con viajar a Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quiénes podrían ser esos jugadores, quiénes han destacado en las últimas semanas y qué nombres podrían aparecer de forma inesperada en la convocatoria de la DFB? SPOX lo analiza, incluyendo una valoración del factor sorpresa.

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) — Factor sorpresa: 2/10

    Al igual que su compañero en el BVB, Karim Adeyemi, Maximilian Beier no fue convocado por Nagelsmann para los partidos internacionales de marzo. En su lugar, el seleccionador alemán citó a Kevin Schade, del FC Brentford, y aclaró que, de estos tres delanteros rápidos, tal vez lleve a uno o, como mucho, a dos al Mundial.

    «Uno de los tres, quizá dos, acabarán imponiéndose. Todos tienen las mismas oportunidades. Kevin solo tiene ahora la ventaja de demostrar su valía con nosotros, pero los otros también la tuvieron antes», explicó Nagelsmann, quien había convocado a Beier por última vez en octubre pasado.

    En las últimas semanas Beier ha sido el más destacado, así que Nagelsmann no debería ignorarlo, sobre todo con la baja por lesión de Serge Gnabry, que libera una plaza en la delantera para el Mundial.

    Beier lleva meses rindiendo a un nivel constante en el BVB y está cuajando una fase final de temporada muy sólida por la banda izquierda. Con 20 participaciones directas en goles (diez tantos y diez asistencias) en todas las competiciones, es además el máximo goleador de la temporada en comparación con sus rivales directos. Además, brilla en cada segundo del partido con una máxima disposición para correr y esforzarse, incluso en defensa. Cualidades que, como es sabido, Nagelsmann valora mucho.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Matthias Ginter (SC Freiburg) – Factor sorpresa: 9/10

    A sus 32 años, Matthias Ginter vive una segunda juventud. Fiel a su estilo, el central firma una temporada excepcional y ha sido clave para que el SC Friburgo llegue a la final de la Europa League y pueda volver a disputar una competición internacional.

    Lothar Matthäus, el futbolista con más partidos internacionales de la historia, y la exestrella Max Kruse han respaldado su convocatoria. Incluso su compañero Igor Matanovic afirmó: «Si fuera seleccionador, lo llevaría; el éxito del equipo habla por sí solo y él es clave».

    Antes de los partidos internacionales de marzo, Ginter recibió una llamada de Nagelsmann, pero tuvo que rechazarla. ¿Cambiará esto en verano? «Por lo que he oído, aún no es definitivo. Así que ya veremos», declaró el central.

    Campeón del mundo en 2014, cuando con 20 años no jugó ningún partido del torneo, se habría ganado de sobra una convocatoria tras quizá la mejor temporada de su carrera. Sin embargo, Nagelsmann nunca lo ha llamado en sus dos años y medio al frente; su último partido con Alemania, el 51.º, fue en junio de 2023, con Hansi Flick.

    Aun así, sus opciones de ir al Mundial son escasas. Los titulares Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, más los suplentes Antonio Rüdiger y Waldemar Anton, ya ocuparían cuatro plazas en la defensa. Quedaría una quinta, para la que Nagelsmann convocó a Malick Thiaw en marzo. A favor de Thiaw, de 24 años y jugador del Newcastle United, pesan sus tres convocatorias previas con Nagelsmann y su mayor margen de crecimiento, por lo que podría viajar a Estados Unidos para ganar experiencia de cara al futuro.

    Solo tendría opciones si Nagelsmann lo considera como recambio de Joshua Kimmich en el lateral derecho, puesto que Ginter ya ha ocupado en la selección.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Yann Bisseck (Inter de Milán) - Factor sorpresa: 8/10

    A sus 25 años, Yann Bisseck parte con ventaja sobre Ginter por su mayor margen de crecimiento en la selección alemana. Sin embargo, Nagelsmann probablemente elegirá entre Thiaw y Ginter para el puesto de central.

    Tras brillar con el Inter de Milán, se perdió los partidos de marzo por una lesión muscular que lo marginó tres semanas. Volvió a finales de abril con un gol en el 2-2 ante el Torino. Su condición de titular en el campeón italiano le avala para soñar con la selección.

    No obstante, no ha vuelto a ser convocado desde su debut contra Italia en marzo de 2025, por lo que su presencia en el Mundial sería una sorpresa.

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Said El Mala (1. FC Köln) — Factor sorpresa: 6/10

    Cuando Nagelsmann convocó por primera vez a Said El Mala en noviembre pasado, pero lo devolvió a la sub-21 tras el primer partido de clasificación para el Mundial, el seleccionador aclaró: «Debe corregir sus deficiencias a largo plazo para ser titular en Colonia».

    Por “deficiencias” entendía sobre todo su trabajo defensivo, a veces poco fiable, lo que limitaba sus titularidades en el FC. Ahora, el joven de 19 años ya es titular habitual en el FC desde la marcha de Lukas Kwasniok y ha jugado los últimos nueve partidos de Bundesliga.

    Además, ha demostrado estar en buena forma: es una constante en el juego y ha sumado siete puntos de gol (cinco tantos y dos asistencias) desde finales de febrero. Así pues, El Mala tiene argumentos de sobra para subirse al tren del Mundial, tras no haber sido convocado en marzo. Sin embargo, la competencia en la delantera parece demasiado grande, a pesar de la baja de Serge Gnabry para el Mundial. Leroy Sané, Lennart Karl, Chris Führich y Maxi Beier, en racha con el BVB, le preceden en la lista de extremos. Su inclusión dependerá de la profundidad de plantilla que elija Nagelsmann.

    Aun así, su carácter descarado y su estilo fresco lo convierten en una opción valiosa desde el banquillo para desatascar partidos igualados.

  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Assan Ouedraogo (RB Leipzig) — Factor sorpresa: 5/10

    Si Assan Ouedraogo no hubiera estado lesionado casi sin interrupción de noviembre a marzo, este centrocampista del RB Leipzig sería un candidato probable, no sorpresa, para el Mundial.

    Antes de sus dos lesiones, el campeón mundial y europeo sub-17 de 2023 ya brillaba en la Bundesliga y se había ganado un lugar en el once del RB Leipzig. Tras la lesión de Nadiem Amiri, Nagelsmann lo convocó en noviembre para las eliminatorias contra Luxemburgo (2-0) y Eslovaquia (6-0). En el segundo partido, debutó y marcó su primer gol.

    Con esa euforia, pocos días después llevó al Leipzig a un 2-0 sobre el Werder Bremen con un golazo. Pero en ese partido se lesionó la rodilla, estuvo de baja casi dos meses y, al volver a mediados de enero, se lastimó de nuevo. Por eso se perdió los partidos internacionales de marzo y no volvió a estar disponible hasta principios de abril.

    Desde entonces ha vuelto a la titularidad en tres de los cuatro últimos partidos con el RB. ¿Bastará para subir al tren del Mundial? Nagelsmann, gran admirador suyo, valora su técnica y dinamismo, ideales para el centro del campo alemán.

    Su estilo, similar al de Felix Nmecha, ya le abriría un sitio en la lista. La duda es cuántos mediocampistas llevará Nagelsmann. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß y Nmecha, si se mantiene sano, parecen fijos. Detrás de ellos, en marzo fueron convocados Anton Stach y, tras la baja de Nmecha, Angelo Stiller. Ahora se plantea si el seleccionador prefiere a Ouedraogo, capaz de actuar de seis, ocho o incluso diez, por encima de alguno de ellos.

  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Nicolo Tresoldi (Club Brugge): factor sorpresa, 9/10.

    Niclas Füllkrug se ha quedado fuera por su bajo rendimiento en el West Ham y el Milan; Tim Kleindienst se perdió casi toda la temporada por lesión; y Jonathan Burkardt no ha destacado lo suficiente para volver a la selección alemana. Si Julian Nagelsmann convocara a un cuarto delantero, además de los casi seguros Deniz Undav, Nick Woltemade y Kai Havertz, Nicolo Tresoldi sería la opción más clara.

    El internacional sub-21 alemán brilla en el Club Brugge belga y ha mostrado su olfato goleador en la Liga de Campeones, donde batió al FC Barcelona y al Atlético de Madrid. Además, llega en buen momento: puede proclamarse campeón de Bélgica y el fin de semana pasado anotó el 1-0 en la victoria por 2-0 ante el St. Truiden.

    Aun así, su citación para el Mundial sería una sorpresa, pues la temporada pasada jugaba en la Segunda División alemana con el Hannover y Nagelsmann nunca lo ha convocado. Además, como hijo de italiano nacido en Italia, podría jugar con la Azzurra, y al tener madre argentina, también podría optar por la actual campeona del mundo.

    Sin embargo, una convocatoria para el Mundial podría inclinarlo a elegir Alemania y convertirlo en una opción fiable como delantero centro para la selección alemana durante muchos años.


  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Anton Kade (FC Augsburgo) - Factor sorpresa: 10/10

    Si Julian Nagelsmann preguntara a su exayudante Sandro Wagner por jugadores poco llamativos pero recomendables, el extécnico del Augsburgo quizá mencionaría a Anton Kade. Wagner lo fichó el verano pasado del Basilea para el Augsburgo y quedó encantado: «Me sorprendió que pudiéramos contratarlo, tiene muchas cualidades», dijo tras el traspaso, sin entender por qué ningún club más ambicioso lo había intentado.

    Con solo 22 años, Kade ya había debutado en la Bundesliga con el Hertha BSC y, en su primera temporada completa en Augsburg, ha mostrado un gran potencial. En las últimas semanas ha sido clave en el sprint final del Augsburgo: su velocidad y su olfato goleador han brillado. Marcó el 1-1 ante el Fráncfort a finales de abril y un doblete en el 3-1 contra el Bremen a principios de mayo.

    Fuera del campo, Wagner destaca su ganas de aprender, su madurez y humildad, virtudes que le permitirían asumir el rol de aprendiz en la Copa sin necesidad de minutos.

    Su único inconveniente es que el seleccionador aún no lo conoce en persona, por lo que duda sobre su encaje en el equipo. Con Said El Mala, por ejemplo, Nagelsmann ya tiene más referencias.

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) — Factor sorpresa: 7/10

    Para Maximilian Mittelstädt la situación es clara: David Raum es titular fijo en la lista del Mundial. Como segundo lateral izquierdo, Nagelsmann elegirá entre Nathaniel Brown y Mittelstädt.

    La tendencia favorece a Brown, del Frankfurt, quien en las últimas tres convocatorias ha sido preferido y ha progresado pese a las dificultades de su club.

    Mittelstädt, que fue titular esporádico en la fase de grupos de la Eurocopa 2024, no es convocado desde septiembre. Su último partido con Alemania fue el 0-2 ante Eslovaquia en el inicio de la eliminatoria mundialista, donde fue de lo poco salvable. Desde entonces no ha vuelto a ser convocado.

    Sus actuaciones con el VfB siguen siendo buenas esta temporada; con el equipo suabo sueña con clasificarse para la Liga de Campeones y ganar la Copa DFB. Sin embargo, una convocatoria para el Mundial sería sorprendente, pues Nagelsmann parece haber elegido ya a Raum y Brown para el lateral izquierdo.


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ridle Baku (RB Leipzig) - Factor sorpresa: 3/10

    Tras cuatro años ausente, Ridle Baku fue convocado en octubre de 2025 por la selección alemana. Desde su llegada al Leipzig procedente del Wolfsburgo a principios de 2025, se había reafirmado como uno de los mejores laterales derechos de la Bundesliga.

    El seleccionador Nagelsmann le dio minutos en otoño; en noviembre, en la victoria por 2-0 en Luxemburgo, fue titular. Justificó la confianza con una asistencia; pocos días después, ingresó como suplente en el 6-0 contra Eslovaquia y marcó su segundo gol con la selección.

    Sin embargo, Nagelsmann no lo citó para los amistosos de finales de marzo; en su lugar, Josha Vagnoman, del Stuttgart, fue el suplente de Joshua Kimmich en el lateral derecho. «Claro que fue un poco decepcionante no estar en los últimos partidos internacionales. Pero no sirve de nada bajar la cabeza. Solo quería seguir adelante, trabajar en lo que aún puedo mejorar y ponérselo lo más difícil posible al seleccionador», declaró Baku a mediados de abril a Bild, y añadió con seguridad: «Si eres titular aquí, ya no hay muchos más que puedan optar al puesto».

    En Leipzig es imprescindible y ayudó al equipo a cerrar la temporada con seis triunfos en los últimos siete partidos. Como Vagnoman ha perdido protagonismo en el Stuttgart, Baku parte con ventaja para ser el suplente de Kimmich. Por eso, su presencia en la lista del Mundial no sorprendería, a menos que Nagelsmann opte por Matthias Ginter.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Maximilian Eggestein (SC Freiburg) – Factor sorpresa: 10/10

    Para el entrenador del Friburgo, Julian Schuster, Maximilian Eggestein es imprescindible. El centrocampista ha jugado los 33 partidos de la Bundesliga esta temporada completos y ha sido titular en casi todos los encuentros de todas las competiciones; solo se perdió la ida de octavos de la Europa League ante el Genk (0-1) por sanción.

    Ser tan incansable no basta para entrar en la lista mundialista de Alemania, pero su alto nivel y la importancia en la gran temporada del Friburgo podrían hacer que Nagelsmann lo considere.

    Además, las últimas plazas del centro del campo aún no están confirmadas y Anton Stach, convocado en marzo, es un candidato inestable cuyo rol podría asumir Eggestein. Como Stach, Eggestein aceptaría sin dudarlo un papel de suplente exigente, cuya función principal sería mantener un alto nivel y la garra necesaria, sobre todo en los entrenamientos. Al igual que su compañero Ginter, se habría ganado un lugar en el Mundial.

    Su citación sería una sorpresa, pues Nagelsmann nunca lo ha llamado y no tiene minutos con la absoluta. En marzo de 2019, Löw lo convocó por única vez, pero no llegó a debutar. No llegó a debutar ni en el amistoso contra Serbia (1-1) ni en la clasificación para la Eurocopa frente a Países Bajos (3-2).

  • Selección alemana: próximos partidos


    Fecha

    Partido

    Competición

    Domingo 31 de mayo, 20:45 h

    Alemania vs. Finlandia

    Partido amistoso

    Sábado 6 de junio, 20:30 h

    Estados Unidos vs. Alemania

    Partido amistoso

    Domingo 14 de junio (19:00 h)

    Alemania vs. Curazao

    Copa del Mundo 2026

    Sábado 20 de junio (22:00 h)

    Alemania vs. Costa de Marfil

    Copa Mundial 2026

    Jueves 25 de junio (22:00 h)

    Ecuador vs. Alemania

    Copa Mundial de la FIFA 2026


Amistosos
Germany crest
Germany
GER
Finland crest
Finland
FIN