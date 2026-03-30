¿Los nuevos Ronaldo, Ronaldinho y Romario? João Pedro compara a Vinícius Jr., Raphinha y compañía con el legendario trío brasileño, mientras la estrella del Chelsea admite sentir la presión del Mundial

El delantero brasileño Pedro ha expresado su confianza en la actual generación de talentos brasileños, destacando la presencia de varias estrellas en los principales clubes europeos, al tiempo que reconoce la creciente presión que recae sobre la selección nacional para poner fin a su larga espera por la gloria mundialista. La Seleção no ha ganado el Mundial desde 2002, cuando una selección formada por jugadores de la talla del ganador de la Bota de Oro, Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo —que fue el segundo máximo goleador del torneo— se impuso a Alemania en la final. Pero el equipo actual, insiste Pedro, cuenta con estrellas de un calibre similar.

«En su día teníamos a Ronaldo, Ronaldinho, Romario, pero si miras el fútbol actual, Brasil tiene jugadores así», declaró Pedro a ESPN. «Está Vini en el Real Madrid, Raphinha en el Barcelona, Estevao y yo en el Chelsea, y también Andrey. Todos juegan en clubes de primer nivel. Lo que molesta es que hace mucho tiempo que Brasil no gana un Mundial. Somos la mejor selección del mundo, y cuando pasas mucho tiempo sin ganar, la presión se acumula».



