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¿Los nuevos Ronaldo, Ronaldinho y Romario? João Pedro compara a Vinícius Jr., Raphinha y compañía con el legendario trío brasileño, mientras la estrella del Chelsea admite sentir la presión del Mundial
Inspirándose en los iconos del pasado
El delantero brasileño Pedro ha expresado su confianza en la actual generación de talentos brasileños, destacando la presencia de varias estrellas en los principales clubes europeos, al tiempo que reconoce la creciente presión que recae sobre la selección nacional para poner fin a su larga espera por la gloria mundialista. La Seleção no ha ganado el Mundial desde 2002, cuando una selección formada por jugadores de la talla del ganador de la Bota de Oro, Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo —que fue el segundo máximo goleador del torneo— se impuso a Alemania en la final. Pero el equipo actual, insiste Pedro, cuenta con estrellas de un calibre similar.
«En su día teníamos a Ronaldo, Ronaldinho, Romario, pero si miras el fútbol actual, Brasil tiene jugadores así», declaró Pedro a ESPN. «Está Vini en el Real Madrid, Raphinha en el Barcelona, Estevao y yo en el Chelsea, y también Andrey. Todos juegan en clubes de primer nivel. Lo que molesta es que hace mucho tiempo que Brasil no gana un Mundial. Somos la mejor selección del mundo, y cuando pasas mucho tiempo sin ganar, la presión se acumula».
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La búsqueda del ritmo de la selección nacional
Aunque jugadores como Vinicius y Raphinha han destacado en La Liga, a menudo les ha costado trasladar ese rendimiento devastador de sus clubes al ámbito internacional. Vinicius solo ha marcado ocho goles en 46 partidos con su selección, mientras que Raphinha ha visto puerta en 11 ocasiones en 36 encuentros. Pedro sugiere que la falta de tiempo para entrenar juntos de forma regular es la razón principal de esta desconexión.
«Nos estamos conociendo mejor», explicó el delantero del Chelsea. «Yo juego en Inglaterra, Vini juega en España y Raphinha está en otro club. Necesitamos entrenar juntos igual que lo hacemos en nuestros clubes, donde pasamos todo el año. Con la selección nacional, las cosas se hacen de forma diferente a como se hacen en el club, así que hay que adaptarse rápidamente. Con más tiempo de entrenamiento, las cosas empiezan a funcionar mejor. Las cosas empezarán a encajar muy pronto».
La vida sin Neymar con Ancelotti
La Seleção se ha visto obligada a atravesar un periodo difícil sin su máximo goleador histórico, Neymar, que lleva apartado de la selección desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023. Aunque el veterano ha vuelto a la acción con el Santos, aún tiene que demostrar su estado físico a Ancelotti, lo que ha dejado a la generación más joven cargando con el peso de las expectativas. La falta de puntería ha dado lugar a críticas hacia el cuarteto ofensivo titular formado por Raphinha, Gabriel Martinelli, Vinicius y Matheus Cunha.
La presión se ve agravada por el hecho de que Brasil se acerca a una sequía de 24 años desde su último triunfo en la Copa del Mundo en 2002. Mientras los pentacampeones del mundo se preparan para el próximo torneo, la exigencia de que su famoso estilo «Joga Bonito» vaya acompañado de resultados contundentes ha alcanzado su punto álgido. Pedro sigue insistiendo en que la calidad está ahí, pero los factores externos del fútbol internacional requieren un periodo de adaptación más rápido para que las estrellas puedan brillar de verdad.
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Dando un paso adelante en Orlando
Las oportunidades para que el jugador del Chelsea demuestre su valía aumentarán tras la noticia de que Raphinha estará de baja cinco semanas por una lesión en el tendón de la corva. Se espera que Pedro, que ha cuajado una temporada muy productiva en Stamford Bridge con 14 goles y ocho asistencias en 31 partidos de liga, encabece la delantera en el amistoso del martes contra Croacia en Orlando. Este partido servirá como un ensayo general fundamental antes de que empiece lo serio este verano.
Brasil tiene previsto debutar en el Mundial contra Marruecos el 13 de junio. Con el peso de toda una nación sobre sus hombros, la actual generación sabe que las comparaciones con Ronaldo y Ronaldinho solo se validarán con títulos.