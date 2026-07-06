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«¡Los niños no van al colegio y los padres no van a trabajar!» - Jude Bellingham manda un mensaje a los aficionados ingleses, que llevan noches sin dormir, tras marcar dos goles en la emocionante victoria de Inglaterra ante México en el Mundial
Un mensaje para los aficionados de casa
Tras el partido, que terminó de madrugada en el Reino Unido, Bellingham elogió a los fans que se quedaron despiertos y, en broma, pidió un día festivo para celebrar la victoria.
«Enviad un mensaje a vuestros jefes y decidles que no vais a ir a trabajar, así de sencillo», dijo Bellingham. «Soy aficionado de Inglaterra desde los siete años. Recuerdo el Mundial de 2010, el primero que vi, y aunque luego vivimos mejores momentos, también vi a varios de esos jugadores que ahora aparecen en la tele sufrir en noches así. Antes parecía que no los apoyábamos de verdad, pero ahora formar parte de esta selección que tanto da al país significa todo para mí. Así que niños, no vayáis al colegio; padres, no vayáis a trabajar; disfrutad del día. Salid con vuestros amigos, id otra vez al pub si podéis y disfrutadlo, porque noches como esta no se viven a menudo».
- AFP
Bellingham inspira a los Tres Leones en el Azteca
A pesar del ambiente hostil y de un inicio de partido retrasado por el mal tiempo, el equipo de Tuchel mostró gran resistencia y ganó 3-2. Bellingham fue clave: certero ante la portería y con energía incansable, lo que permitió a una Inglaterra con diez jugadores aguantar la presión final.
Tras el partido, Bellingham mostró su orgullo: «Nunca he estado más orgulloso de un grupo, de una plantilla, de una nación. Ha sido una actuación de todo un país; he sentido el respaldo de todos esta semana. Sabíamos que sería muy duro jugar en este ambiente ante un gran equipo. Esta victoria es, sin duda, la mejor noche de mi carrera con la selección inglesa».
Superar la adversidad en Ciudad de México
Inglaterra sufrió para llegar a cuartos. Tras la expulsión de Quansah, los Tres Leones se replegaron, pero el doblete de Bellingham y el gol de Kane en el 60’ les dieron la victoria. La victoria resultó aún más notable si se considera que México solo había perdido dos de sus 89 partidos en este histórico estadio, donde Diego Maradona anotó la «Mano de Dios» y el «Gol del siglo» ante Inglaterra en 1986.
Bellingham, consciente de la historia y la presión, afirmó: «Sé la presión que tengo, como el resto del equipo». «Cada jugador tiene una responsabilidad distinta en el campo según su rol, pero sé lo que puedo aportar; además, tenemos 26 compañeros capaces de hacer lo mismo, y espero que esta victoria les transmita esa misma convicción».
- AFP
Aumenta la confianza de cara al partido contra Noruega
El resultado allana el camino hacia unos apasionantes cuartos de final contra Noruega este sábado en Miami. Bellingham cree que la victoria —lograda con diez hombres, defensa profunda y un remate letal— debe ser un punto de inflexión para la confianza del equipo en la fase eliminatoria.
«No debemos temer a nadie, no debemos esperar 40, 50 o 60 minutos para darnos cuenta de que somos un equipo muy bueno», añadió el centrocampista. «Así que espero que esta victoria infunda esa confianza en la plantilla, porque se merecen sentirse así».
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