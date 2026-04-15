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CROCKER FEATURE (04.15.2026)GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Los momentos clave de Matt Crocker en la Federación Estadounidense de Fútbol: el fichaje de Mauricio Pochettino y Emma Hayes, y la reorganización de las vías de formación de los jugadores

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GOAL repasa los objetivos que el director deportivo se propuso alcanzar durante sus tres años en la federación.

Al final, Matt Crocker no estará en el momento culminante. Llegó en 2023 para guiar a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos hacia su cita más importante. Ahora, a pocas semanas del gran partido, el exdirector deportivo se marcha. Arabia Saudí, futura sede del Mundial, lo fichó para construir su propio proyecto.

Al irse, deja un legado incompleto: el entrenador que contrató aún no cumple las expectativas, las instalaciones que impulsó no se han inaugurado y las vías de formación que promovió siguen en pañales. En resumen, su gestión es difícil de evaluar porque apenas dejó huella.

Aun así, mostró gran ambición que benefició a ambas selecciones, y queda la duda de si esa visión producirá resultados concretos.

Con todo esto en mente, GOAL repasa los momentos clave de su gestión y su legado en la Federación.

  • United States Introduce Gregg BerhalterGetty Images Sport

    El fichaje de Berhalter

    Era previsible: Crocker, contratado en abril de 2023, anunció en junio el mismo seleccionador de la USMNT.

    Según Crocker y la Federación, el proceso fue riguroso: búsquedas globales, varias entrevistas, análisis de datos y pruebas de competencia. También habría habido una promesa incumplida a Jesse Marsch, quien aún se muestra molesto.

    Al final, el proceso recayó en Berhalter, a quien se le dio una segunda oportunidad tras haber forjado un vínculo estrecho con los mejores jugadores de la selección.

    «Cuando inicié esta búsqueda, buscaba a alguien con la visión necesaria para llevar el programa a nuevos niveles en 2026», afirmó Crocker. «Gregg tiene esa visión, la experiencia y la mentalidad de crecimiento dentro y fuera del campo para hacer avanzar al equipo.

    «Elegir al entrenador adecuado es fundamental para reflejar la identidad de U.S. Soccer y sentar las bases del crecimiento del fútbol en el país en los próximos años. Estoy convencido de que Gregg es la persona indicada y espero trabajar con él».

    Esa alianza duró poco más de un año: la eliminación de la selección masculina de la Copa América acabó con el ciclo de Berhalter y dejó al equipo buscando una nueva identidad a solo dos años del Mundial.

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  • Emma Hayes USWNTGetty Images

    Fichaje de Hayes

    Aunque la contratación de Berhalter no salió según lo previsto, la segunda elección de Crocker como entrenadora fue perfecta.

    Emma Hayes ha sido extraordinaria para el fútbol estadounidense: devolvió la confianza a la selección femenina, mostró la personalidad y el humor necesarios para ser una gran embajadora y, sobre todo, ha ganado, empezando con la medalla de oro olímpica.

    Tras la temprana eliminación en el Mundial, el equipo se reponía. Crocker vio en Hayes a una mente brillante capaz de construir equipos, jugadoras y las relaciones que los mejoran.

    «Cuando reducimos la lista, teníamos excelentes candidatas, pero estábamos convencidos de que Emma era la mejor para liderar a la selección femenina de Estados Unidos», afirmó Crocker al contratarla en el otoño de 2023.

    «Su pasión por el juego, su perspicacia como entrenadora, su capacidad para motivar a jugadoras y cuerpo técnico, su dedicación a seguir evolucionando y sus cualidades humanas son increíblemente impresionantes. Aprecia el legado de este programa y abraza los retos que se avecinan».

    Los desafíos persisten, pero Hayes es la persona indicada para afrontarlos. Dos años y medio después, queda claro que Crocker y la Federación Estadounidense de Fútbol tomaron la mejor decisión.

  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    Inauguración del centro de formación

    Muchas personas han dejado su huella en el nuevo Centro Nacional de Entrenamiento Arthur M. Blank. En una reciente visita con los medios, la Federación Estadounidense de Fútbol estimó que participaron unas 1.600 personas: obreros, expertos en césped, exjugadores y el director deportivo.

    Crocker, responsable de muchas de las ideas del complejo —cuyo estreno está fijado para mayo—, lideró el diseño del espacio. Junto a otros miembros de la Federación de Fútbol de EE. UU., visitó instalaciones de élite en todo el mundo para, finalmente, crear un hogar común para todas las selecciones.

    Crocker lo resumió así: «¿Cómo hacemos para que cada minuto sea una clase magistral?».

    Aunque un equipo completo trabajó en el proyecto, el aporte de Crocker fue fundamental. Él no estará allí para cosechar los frutos, pero muchos detalles del centro llevarán parte de su visión.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    El estilo estadounidense

    En la realidad, un director deportivo tiene límites en el ámbito internacional. A diferencia de lo que ocurre en los clubes, no puede fichar jugadores ni reconstruir un equipo. Por eso, su labor se centra en moldear lo que aún no se ve, sobre todo a través de la cantera.

    Por eso, el desarrollo de jugadores era clave en el trabajo de Crocker, quien buscó unir la cantera desde las categorías juveniles hasta los equipos absolutos. Mientras los entrenadores se centraban en los resultados, él miraba al futuro y buscaba construir un modelo cohesionado que llevara a selecciones más fuertes y a un fútbol mejor.

    Para ello impulsó el «U.S. Way», la actual visión de U.S. Soccer que mejora tres áreas: vías de acceso, infraestructura y desarrollo de jugadores. Fue clave en su diseño. Sus campamentos de identificación de talentos reforzaron las canteras juveniles y los procesos de scouting, y convirtió la formación de entrenadores en prioridad. Además, forjó alianzas entre la federación y otros actores del fútbol estadounidense, con el fin de asegurar un futuro más cohesionado.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    La llegada de Pochettino

    Con razón o sin ella, esta decisión definirá el legado de Crocker. Puede que no sea justo, pero al organizar un Mundial, elegir al entrenador es crucial.

    Por eso Crocker tuvo que hacerlo dos veces. Berhalter no era el hombre adecuado tras la Copa América, así que Crocker recurrió a Pochettino, uno de los entrenadores más destacados del momento. Fue un cambio radical que parecía inconcebible, pero la Federación Estadounidense de Fútbol consiguió a su hombre, en parte gracias al trabajo de campo de Crocker. A simple vista, fue una contratación fantástica que mostró la ambición de Crocker y la Federación. Ahora solo falta ver los resultados.

    El presente exige ganar, y no lograrlo supondrá un retroceso. Pero una buena racha abrirá la puerta a una nueva era, con las metas que Crocker prometió.

    Por ahora, debemos esperar para evaluar el fichaje de Pochettino, aunque Crocker ya no esté para verlo hasta el final.

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