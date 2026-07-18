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Karim Malim

Traducido por

Los miles de millones de España frente a la magia de Messi... Las cifras calientan la final del Mundial

FEATURES
L. Yamal
L. Messi
Enzo Fernández
Julián Álvarez
Damián Martínez
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

España, con dinero y juventud... y Argentina, con Messi y experiencia

Cuando suene el pitido inicial de la final del Mundial 2026, el mundo verá no solo un duelo de selecciones, sino también un choque de escuelas y visiones de éxito.

España llega con una generación joven, el valor de mercado más alto y un estilo de posesión.

Enfrente estará Argentina, campeona en título y guiada por Lionel Messi, quien ha superado las situaciones más difíciles.

Más allá de cifras y estadísticas, el ganador se decidirá sobre el césped.

La final del Mundial 2026 medirá a las dos mejores selecciones del momento: la campeona de Europa, España, y la vigente campeona del mundo, Argentina, el 19 de julio.

Las cifras lo confirman: el equipo de Luis de la Fuente apuesta por la juventud, la posesión y un alto valor de mercado, mientras que el de Lionel Scaloni se sostiene en la experiencia, la personalidad de campeón y el liderazgo de Lionel Messi, capaz de decidir los encuentros más exigentes.

Ambas llegaron al torneo como primera y segunda del ranking FIFA y lo confirmaron sobre el campo.

Ambas llegaron invictas, aunque con trayectorias y realidades económicas y sociales distintas, según destacó el diario español «Marca».

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    España destaca económicamente por un amplio margen

    Los indicadores económicos muestran una clara diferencia entre ambas selecciones. Según Football Benchmark, el valor de mercado de España al inicio del torneo era de 1.47 mil millones de euros, mientras que el de Argentina era de 818 millones, es decir, la plantilla española vale un 80 % más que la de los campeones del mundo.

    Gran parte de esta diferencia se debe a Lamine Yamal, considerado actualmente el futbolista más caro del mundo, con un valor de mercado de 292,2 millones de euros. Además, España cuenta con una plantilla más joven: 26,7 años de media, frente a los 29,1 de Argentina, una de las más veteranas del torneo.

    Esta superioridad se refleja en el once ideal por valor de mercado: siete españoles suman más de mil millones.

    Destacan también Pedri (139 M€) y Pau Cubarsi (110 M€), mientras que Enzo Fernández (104 M€) y Julián Álvarez (88 M€) lideran la lista argentina.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-PRESSER-FANS-ESP-ARGAFP

    Messi da a Argentina la ventaja fuera del terreno de juego

    La selección argentina no solo destaca en la cancha, sino también en los medios y las redes. Los jugadores argentinos suman 667 millones de seguidores en Instagram, mientras que los españoles apenas llegan a 140 millones.

    La mayor parte corresponde a Lionel Messi, seguido por más de 512 millones de personas, lo que refuerza su presencia mundial más allá del campo.

    Durante el Mundial, la cuenta oficial de Argentina ganó 2,4 millones de seguidores (16,2 %), frente a los 500 000 (6,7 %) de España.

    La diferencia se amplía al analizar el crecimiento de cada selección: los cinco jugadores argentinos que más seguidores ganaron sumaron 11,8 millones, más del doble de los 5,6 millones de los españoles.

    Messi lidera con seis millones más, seguido de Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Lisandro Martínez, todos por encima del millón.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El agotamiento físico podría ser la clave

    A medida que se acerca la final, el cansancio físico cobra importancia. El portero Emiliano Martínez lidera el ranking de minutos disputados, con 795, tras jugar todo el recorrido de Argentina.

    Alexis Mac Allister le sigue con 730. España domina el ranking: cinco de sus jugadores están entre los ocho primeros.

    Mark Cucurella, Unai Simón y Pau Kubarsi suman 717 minutos, mientras que Aymeric Laporte y Rodri superan los 700, lo que evidencia el enorme desgaste físico de las estrellas.

    A menos de un mes del inicio de la temporada 2026-2027, muchos clubes europeos deberán recuperar la forma de sus estrellas, que tendrán un periodo de preparación muy breve antes del comienzo de la nueva temporada.

    Pero esos números desaparecerán cuando suene el pitido inicial. España llega con la plantilla más cara, la defensa más sólida y el talento de Lamine Yamal, visto como el futuro del fútbol mundial.

    Argentina, vigente campeona del mundo, aporta la delantera más potente del torneo y a Lionel Messi, que sigue haciendo historia.

    Las cifras ayudan a entender la final, pero, como siempre en el fútbol, el campeón se decidirá sobre el césped.

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