Los miles de millones de España frente a la magia de Messi... Las cifras calientan la final del Mundial

Cuando suene el pitido inicial de la final del Mundial 2026, el mundo verá no solo un duelo de selecciones, sino también un choque de escuelas y visiones de éxito.

España llega con una generación joven, el valor de mercado más alto y un estilo de posesión.

Enfrente estará Argentina, campeona en título y guiada por Lionel Messi, quien ha superado las situaciones más difíciles.

Más allá de cifras y estadísticas, el ganador se decidirá sobre el césped.

La final del Mundial 2026 medirá a las dos mejores selecciones del momento: la campeona de Europa, España, y la vigente campeona del mundo, Argentina, el 19 de julio.

Las cifras lo confirman: el equipo de Luis de la Fuente apuesta por la juventud, la posesión y un alto valor de mercado, mientras que el de Lionel Scaloni se sostiene en la experiencia, la personalidad de campeón y el liderazgo de Lionel Messi, capaz de decidir los encuentros más exigentes.

Ambas llegaron al torneo como primera y segunda del ranking FIFA y lo confirmaron sobre el campo.

Ambas llegaron invictas, aunque con trayectorias y realidades económicas y sociales distintas, según destacó el diario español «Marca».