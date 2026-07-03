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Renuka Odedra

Traducido por

Los mejores productos de la Copa del Mundo 2026: sets oficiales de LEGO y camisetas retro

SHOPPING
World Cup

Ya está aquí la lista definitiva de compras para el Mundial.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 no solo arrasará en Norteamérica este verano, sino también en nuestros armarios. Con la cultura del fútbol ya consolidada en la alta costura, la mercancía oficial de este año va más allá de bufandas y camisetas genéricas.

Desde la colección FA de Levi’s hasta la alianza de Nike con Palace Skateboards, pasando por las equipaciones rediseñadas de adidas y Nike, 2026 se perfila como el torneo más estiloso de la historia.

Da igual si vas a un estadio en Los Ángeles, a una fiesta en Londres o simplemente quieres elevar tu look urbano: hemos seleccionado el mejor merchandising del Mundial 2026, piezas que seguirás usando mucho después del pitido final.

Prepárate para comprar y descubre nuestros imprescindibles:

  • LEGO x World Cup 2026 set close up LEGO

    Set del trofeo de la Copa del Mundo de LEGO

    ¿Qué mejor manera de prepararse para un verano de fútbol en el escenario más importante que con esta detallada réplica del máximo galardón del fútbol mundial, que permite a los aficionados llevarse a casa un pedacito dorado de la magia del torneo? Este impresionante trofeo es una réplica a escala 1:1 compuesta por casi 3.000 piezas, que incluye una escena oculta a la que se puede acceder tirando de una lengüeta situada en la parte superior del globo.





  • Tokyo Treat SakurocoTokyo Treat / Sakuroco

    Cajas «Tokyo Treat» y «Sakuraco»

    Si te gusta el fútbol y la cultura japonesa, las cajas Tokyo Treat y Sakuraco son ideales. Cada mes recibes dulces y tés auténticos enviados directamente desde Japón.

    Además, con el Mundial en curso, TokyoTreat ofrece una promoción para nuevos suscriptores: usando el código «WORLDCUP26» y pagando por adelantado, recibirás snacks de regalo. La oferta dura hasta el 31 de julio de 2026, ¡no te la pierdas!

    La caja actual de TokyoTreat se centra en los «Sabores de Okinawa» e incluye KitKats de galleta y crema y caramelos ácidos de papel. Sakuraco ofrece gelatina de piña de Okinawa, tarta de mango y kokuto manju. 

    Los hemos probado y, créenos, son una auténtica delicia. Disfrútalos mientras disfrutas del mejor fútbol este verano y explora otra cultura con tanto sabor como el deporte internacional.





  • Nike x Palace collab Nike x Palace

    Nike x Palace

    Nike y Palace presentan la colección cápsula de Inglaterra para el Mundial 2026. Un vídeo estelar con Wayne Rooney y Jill Scott lo anuncia. La joya es la camiseta de prepartido con diseño de vidriera en escala de grises, acompañada de prendas de entrenamiento y lifestyle.

    Su diseño en escala de grises evoca los tradicionales vitrales. La colección se completa con una camiseta de entrenamiento, camisetas, prendas urbanas y una codiciada chaqueta bomber. Pronto en SNKRS.




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  • Panini Sticker book Panini

    Álbum de cromos Panini del Mundial 2026

    Disfruta de tu álbum de cromos Panini mientras puedas. Esta tradición de los grandes torneos acabará en 2030, cuando la FIFA ponga fin a su colaboración con la empresa tras el Mundial de ese año. Por ahora, sigue la diversión de coleccionar, intercambiar y buscar los mejores cromos.


  • adidas retro world cup kits bringback collectionadidas

    Colección «Bringback» de adidas para el Mundial

    Si te gustan las equipaciones retro, con la colección «Bringback» de adidas acertarás. Esta línea recupera diseños legendarios de distintas generaciones, inspirados en épocas inolvidables de la Copa Mundial de la FIFA. Ofrece siluetas y gráficos emblemáticos a una nueva generación de aficionados, coleccionistas y amantes del estilo. Incluye diseños geométricos atrevidos, rayas tonales, motivos gráficos en el pecho y paletas de colores inconfundibles.






  • PUMA x Ahluwalia PUMA x Ahluwalia

    PUMA x Ahluwalia

    La colaboración de la diseñadora londinense Priya Ahluwalia con PUMA rinde homenaje al fútbol mundial y es uno de los lanzamientos más destacados del verano. Incluye camisetas, pantalones y zapatillas ideales para el Mundial 2026.



  • CR 7 VINI JR LEGOLEGO

    Colección de jugadores LEGO x Copa del Mundo de la FIFA


    Con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, la nueva gama LEGO Editions convierte a las mayores superestrellas del fútbol en modelos coleccionables llenos de referencias, celebraciones y detalles ocultos que los aficionados reconocerán al instante. Un objeto de colección perfecto para todas las edades.



  • adidas WC kits adidas

    Equipaciones del Mundial 2026

    La forma más obvia de apoyar a tu selección este año es ponerte las camisetas oficiales de local o de visitante del Mundial de 2026. Tenemos una selección perfecta de las equipaciones presentadas por todas las selecciones participantes, todas en un mismo sitio.


  • LABUBU x FIFA World Cup 2026Pop Mart

    LABUBU x Mundial 2026

    La moda viral de LABUBU se une al fútbol con motivo del Mundial 2026. Estas piezas son auténticas joyas de coleccionista. La colección incluye un llavero de peluche de vinilo, un muñeco de peluche de vinilo y una colección de estilo de vida de la serie FIFA. Al combinar la personalidad traviesa de THE MONSTERS con la pasión del fútbol, esta colaboración de edición especial captura lo mejor de ambos mundos.


  • adidas Trionda ball adidas

    Balón oficial del Mundial 2026

    ¿Qué mejor manera de aprovechar esa emoción inicial que con el nuevo balón oficial del torneo: el adidas Trionda? Su diseño rebosa de rojo, verde y azul, un vibrante guiño a las tres naciones anfitrionas. Por su parte, su nombre combina «Tri» y «Onda» para evocar las «tres olas» que unen el torneo.


  • LEVI x FA collection Levi's

    Levi's x FA

    Levi’s lanza su primera colección de vaqueros con la Federación Inglesa de Fútbol, uniendo clásico estilo urbano británico y pasión por el torneo. Incluye un bolso tote, chaquetas trucker, pantalones cortos y un pañuelo, ideales para apoyar a los «Tres Leones» y para siempre en tu armario.