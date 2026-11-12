Los mejores libros de fútbol para comprar esta Navidad de 2026

Encontrar el regalo de Navidad perfecto para alguien que vive por el fútbol es notoriamente difícil. ¿Otra bufanda de su club? Ya tiene cuatro. ¿Una nueva camiseta réplica? Te enfrentas a un desembolso de 85 libras o más.

Por suerte, 2026 ha dejado una cosecha excepcional de libros de fútbol que hace más fácil que nunca envolver un regalo elegido con mimo y realmente emocionante.

Tanto si esa persona aficionada al fútbol quiere revelaciones sin filtros sobre lo que ocurre en el vestuario, análisis tácticos minuciosos o las historias que han marcado un año espectacular sobre el césped, hemos recorrido las estanterías para traerte los mejores libros de fútbol que puedes regalar (o regalarte) estas fiestas.