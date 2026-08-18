El Chelsea ha dejado clara su intención de dominar todas las facetas del juego al asegurarse los servicios de MacPhee, un movimiento que Alonso describe como vital para la evolución del club. El Chelsea acordó una compensación con el Aston Villa por el especialista escocés, que se ganó la reputación de transformar al equipo de Unai Emery en una potencia a balón parado.

Tras incorporarse a la estructura de Stamford Bridge a finales de julio, MacPhee no ha tardado en aplicar sus matices tácticos durante una exigente pretemporada. Al hablar sobre el nombramiento con Men In Blazers Network, Alonso explicó: "Queremos tener a los mejores especialistas posibles en sus departamentos. Seguro que Austin tiene experiencia en la Premier League".

Añadió: "Para el cuerpo técnico, para nosotros, va a ser un reto aprender rápido y adaptarnos también a la Premier League. Así que tener cerca a Austin, a Ben (Roberts) y a otras personas que estaban aquí el año pasado con estas experiencias recientes en la Premier League y sabiendo lo que hace falta para ganar partidos y preparar cada partido ayuda mucho".