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Mark Doyle

Traducido por

Los mayores colapsos en la lucha por el título de la Premier League, desde el resbalón de Steven Gerrard hasta el colapso nervioso de Kevin Keegan

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Premier League
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M. Arteta
S. Gerrard
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El Manchester City venció al Arsenal en un emocionante partido en el Etihad el domingo y se situó a solo tres puntos del líder de la Premier League. Si el equipo de Pep Guardiola gana el partido pendiente contra el Burnley a mitad de semana, superará a los Gunners por diferencia de goles. Hace un mes parecía imposible: el Arsenal venció al Everton y tenía 10 puntos de ventaja sobre sus rivales.

El 14 de marzo, el equipo de Mikel Arteta tenía un 97,6 % de probabilidades de ganar la liga. Pero dos derrotas seguidas por 2-1, ante Bournemouth en casa y ante City fuera, ponen en riesgo real que el Arsenal acabe segundo por cuarta temporada consecutiva. Sería un duro golpe para una plantilla cara que parecía lista para acabar con la sequía de 22 años sin títulos.

Aún les quedan cinco partidos y el calendario del City es más difícil, así que la esperanza permanece. Pero preocupa que este Arsenal ya haya fracasado antes bajo presión.

A continuación, GOAL repasa las capitulaciones más dramáticas en la lucha por el título en la historia de la Premier League...

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    1Arsenal 2022-23: «Nos han castigado»

    Tras golear 4-1 al Leeds el 1 de abril de 2023, el Arsenal parecía listo para su primer título desde la era de los «Invincibles» 2003-04. Tras la desmoralizante derrota 3-1 en casa ante el Manchester City a mediados de febrero, habían encadenado siete victorias y mandaban con ocho puntos de ventaja.

    Sin embargo, el Arsenal desperdició una ventaja de 2-0 en Anfield el 9 de abril y encadenó tres empates ante Liverpool, West Ham y el colista Southampton, antes de caer 4-1 contra el City en el Etihad el 26 de abril.

    «Nos ha ganado un equipo mejor», admitió Arteta en BT Sport tras la goleada en Manchester. «Estuvieron excepcionales y, cuando eso ocurre, es muy difícil alcanzar ese nivel y nosotros ni siquiera nos acercamos. Nos castigaron y podrían habernos castigado aún más. Pero no vamos a rendirnos. Quedan cinco partidos, todo puede pasar».

    Pese a todo, el equipo londinense no reaccionó: líder tras 30 de 38 jornadas, terminó a cinco puntos del City. La lesión del defensa William Saliba agravó el bajón.

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  • 2Manchester United 1997-98: La ira de Fergie

    Puede que la gente no recuerde su nombre, pero todos recuerdan su rostro. El 14 de marzo de 1998, cuando el Arsenal venció al líder Manchester United en Old Trafford, la retransmisión mostró a un aficionado ‘gunner’ de pelo rizado, Barry Ferst, a punto de estallar de alegría.

    Gracias al gol de Marc Overmars en los últimos minutos, el Arsenal se situaba a solo seis puntos del United, con tres partidos menos. Alex Ferguson, visiblemente nervioso, restó importancia a la derrota y cuestionó la calidad y la compostura del Arsenal.

    «Si ganan los partidos que les quedan, nos adelantarán, pero luego perderán puntos al final de la temporada», declaró el escocés. «Hoy han jugado bien, pero no creo que sean tan buenos como nosotros».

    Sin embargo, Ferguson se equivocó: su equipo aceleró al final, pero los gunners mantuvieron el ritmo y cerraron el campeonato con dos jornadas de antelación tras una racha de diez triunfos.

    Arsène Wenger redondeó su primera temporada con el título de la FA Cup al vencer 2-0 al Newcastle en la final y lograr el segundo doblete nacional del club.

    Ferguson, por su parte, estaba furioso. El United había llegado a tener una ventaja de 11 puntos tras vencer al Chelsea en febrero —una casa de apuestas de Mánchester incluso pagó el título tras esa victoria— y desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja a 14 puntos tras sufrir una sorprendente derrota ante el Sheffield Wednesday, a la que siguió un empate 1-1 en West Ham.

    Los entonces campeones de Inglaterra acabaron la temporada sin ningún título importante, algo impensable antes de la derrota ante el Arsenal, pero aquel gol de Overmars lo cambió todo. Y Ferguson y sus compañeros aficionados también lo sabían.

  • 3Arsenal 2002-03: «Difícil de aceptar»

    Arsène Wenger se mostró indignado ante la descripción de la temporada 2002-03 del Arsenal en la Premier League como un «fracaso».

    «Queremos el título, pero lo más difícil es ser regular, y nosotros lo hemos sido», afirmó. «Perdimos la liga contra un equipo que gasta un 50 % más cada año; el año pasado pagaron 30 millones de libras por un jugador tras perder el campeonato. Harán lo mismo el año que viene y nosotros hemos hecho milagros solo para competirles».

    En cuanto al poderío financiero del Manchester United, Wenger tenía razón al señalar la disparidad. Sin embargo, era innegable que un Arsenal repleto de estrellas se desmoronó en la recta final.

    Tras vencer al Charlton en la segunda jornada de 2003, contaban con ocho puntos de ventaja, aunque habían jugado un partido más que el United. A partir de ahí, el equipo solo ganó dos de los siguientes siete encuentros y una inesperada derrota 3-2 en casa ante el Leeds el 4 de mayo acabó con sus opciones de título.

    En esa mala racha, los Gunners empataron en Highbury ante el United, con Ryan Giggs igualando 2-2 para los visitantes.

    Pero el golpe anímico mayor llegó en el Reebok Stadium, donde el Arsenal encajó dos goles en los últimos 15 minutos y cedió un 2-2 contra el Bolton.

    Como admitió el propio francés: «Por primera vez, no está en nuestras manos, lo cual es difícil de aceptar». Nunca se recuperaron de ese golpe, y ocho días después llegó la fatídica derrota ante el Leeds.

  • 4Manchester United 2011-12: Fergie, molesto por los ruidosos vecinos

    Alex Ferguson creía haberlo visto todo en sus más de tres décadas como entrenador, pero incluso él quedó atónito cuando su Manchester United desperdició una ventaja de 4-2 y terminó empatando 4-4 con el Everton en un momento clave de la lucha por el título de la temporada 2011-12.

    «Fue un despilfarro, una auténtica entrega», se quejó Ferguson. «Solo teníamos que aguantar el resultado, y es una farsa porque parte de nuestro juego fue fantástico. Los goles que marcamos fueron geniales. Encajar cuatro goles en Old Trafford en un partido en casa tan importante... No me lo puedo creer».

    Poco después llegó lo peor.

    Primero, cayeron 1-0 ante el City, que los superó por diferencia de goles a dos jornadas del final.

    El United respondió con victorias sobre Swansea y Sunderland, pero el City se llevó el título más disputado de la Premier gracias a AQUEL gol de Sergio Agüero en la última jornada.

    Ferguson aceptó la derrota y declaró a Sky Sports: «En nombre del United, felicito a nuestros vecinos; ganar la Premier es un logro fantástico».

    En su interior, sin embargo, estaba indignado, pues su equipo había tenido una ventaja de ocho puntos sobre el City antes de la lamentable derrota por 1-0 en Wigan a mediados de abril. Realmente había sido una «regalada».

  • 5Arsenal 2007-08: Gallas se derrumba en Birmingham

    La pérdida de concentración del Arsenal en aquella tarde de febrero de 2008 en St Andrew's era comprensible. A los tres minutos del partido contra el Birmingham, vieron cómo su compañero Eduardo sufría una horrible fractura de pierna tras una dura entrada de Martin Taylor. Sin embargo, el colapso de William Gallas en los últimos minutos fue inexplicable e, incluso, imperdonable.

    El Arsenal había malgastado una ventaja de 2-1 contra diez rivales, y el empate local llegó en el quinto minuto de descuento desde el punto de penalti. Quizá por eso golpeó las vallas publicitarias.

    Pero no había excusa para su reacción al final del partido: en vez de animar a sus compañeros, se sentó en el campo y montó una enorme rabieta.

    Solo cuando apareció Arsène Wenger decidió, demasiado tarde, marcharse. Con un capitán así, no extrañó que el Arsenal se desmoronara.

    Llegaron a Birmingham líderes con cinco puntos de ventaja tras 10 partidos sin perder (ocho victorias), pero después solo ganaron uno de siete y acabaron terceros, a cuatro puntos del campeón, el Manchester United.

    La lesión de Eduardo complicó las cosas, pero la patética rabieta de Gallas fue aún más perjudicial.

  • 6Newcastle 1995-96: «¡ME ENCANTA!»

    Aún hoy cuesta ver la famosa diatriba que Kevin Keegan lanzó contra Alex Ferguson tras el partido. Se nota pasión, pero también dolor. Es una muestra visceral de rebeldía de un hombre que ya intuía que perdía la batalla.

    Durante la mayor parte de la temporada 1995-96, su Newcastle parecía destinado a ganar su primer título de liga desde 1927 con un fútbol emocionante que les valió el apodo de «The Entertainers» y una ventaja que llegó a ser de 12 puntos.

    Sin embargo, el United recortó poco a poco la ventaja y, cuando el Newcastle cayó 4-3 ante el Liverpool en el que muchos consideran el mejor partido de la historia de la Premier, Keegan quedó desconsolado; la imagen de él desplomado sobre las vallas de Anfield se hizo icónica.

    Semanas después, tras ganar 1-0 al Leeds, estalló: respondió a Ferguson, que había insinuado que los rivales se esforzaban más contra el United que contra el Newcastle.

    «He estado callado, pero bajó en mi estima cuando dijo eso», espetó Keegan en Sky Sports. «Nosotros no hemos recurrido a eso, pero te diré una cosa: si lo estás viendo, puedes decírselo ahora mismo: seguimos luchando por este título, y él tiene que ir a Middlesbrough y sacar algo, y... y... Te lo digo sinceramente, ¡me encantaría que les ganáramos, ME ENCANTARÍA!».

    Pero el United visitó Middlesbrough y sumó los tres puntos. Finalmente se llevó el título con comodidad, mientras Newcastle empataba sus dos últimos encuentros.

    Keegan y los suyos quedaron destrozados por la lección de Ferguson en el arte de los juegos mentales.

  • 7Liverpool 2013-14: «¡Esto no se nos escapa, joder!»

    El capitán del Liverpool, Steven Gerrard, reunió a sus compañeros y les dijo: «¡Esto no se nos va a escapar, joder!». Los Reds acababan de vencer 3-2 al Manchester City y se colocaron dos puntos por encima del Chelsea en la cima de la Premier. El City, tercero, tenía dos partidos menos, pero la derrota en Anfield lo dejó a siete puntos del líder.

    El primer título de la máxima categoría desde 1990 parecía al alcance de los resurgidos Reds de Brendan Rodgers, que sumaban 10 victorias seguidas. Fueron 11 tras ganar al Norwich el fin de semana siguiente. Pero entonces el Liverpool capituló.

    Una victoria en casa ante un Chelsea en horas bajas el 27 de abril habría sellado el título, y José Mourinho incluso había rotado su plantilla pensando en la semifinal de la Liga de Campeones.

    Pese a dominar, tropezaron: en el descuento de un primer tiempo sin goles, Gerrard resbaló en su campo y cedió el balón a Demba Ba, que marcó.

    En la segunda parte el Liverpool asedió el área rival, pero, como admitió Rodgers, Mourinho había “aparcado dos autobuses” ante su portería. Los locales, cada vez más desesperados, no encontraron el camino del gol y el partido se cerró cuando Willian marcó el segundo en el descuento.

    Aun así, el título parecía posible hasta que llegó «Crystanbul», apodo irónico que recordaba la remontada del Liverpool ante el Milan en 2005.

    En el penúltimo encuentro, el Liverpool malgastó una ventaja de 3-0 ante Crystal Palace. En su afán por recortar el gol average del City, dejó atrás la defensa y terminó empatando, lo que finiquitó sus opciones.

    Al final, Gerrard intentó consolar a un desolado Luis Suárez, aunque parecía que el propio capitán necesitaba apoyo.

    Como reconoció el propio Gerrard, los siguientes tres meses fueron los peores de su vida.

    «Sería fácil levantar la alfombra, esconderlos debajo y no volver a pensar en ellos nunca más», declaró en The High Performance Podcast en 2020. «Pero no creo que eso vaya a suceder nunca...».