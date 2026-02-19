El capitán del Liverpool, Steven Gerrard, reunió a sus compañeros y les dijo: «¡Esto no se nos va a escapar, joder!». Los Reds acababan de vencer 3-2 al Manchester City y se colocaron dos puntos por encima del Chelsea en la cima de la Premier. El City, tercero, tenía dos partidos menos, pero la derrota en Anfield lo dejó a siete puntos del líder.
El primer título de la máxima categoría desde 1990 parecía al alcance de los resurgidos Reds de Brendan Rodgers, que sumaban 10 victorias seguidas. Fueron 11 tras ganar al Norwich el fin de semana siguiente. Pero entonces el Liverpool capituló.
Una victoria en casa ante un Chelsea en horas bajas el 27 de abril habría sellado el título, y José Mourinho incluso había rotado su plantilla pensando en la semifinal de la Liga de Campeones.
Pese a dominar, tropezaron: en el descuento de un primer tiempo sin goles, Gerrard resbaló en su campo y cedió el balón a Demba Ba, que marcó.
En la segunda parte el Liverpool asedió el área rival, pero, como admitió Rodgers, Mourinho había “aparcado dos autobuses” ante su portería. Los locales, cada vez más desesperados, no encontraron el camino del gol y el partido se cerró cuando Willian marcó el segundo en el descuento.
Aun así, el título parecía posible hasta que llegó «Crystanbul», apodo irónico que recordaba la remontada del Liverpool ante el Milan en 2005.
En el penúltimo encuentro, el Liverpool malgastó una ventaja de 3-0 ante Crystal Palace. En su afán por recortar el gol average del City, dejó atrás la defensa y terminó empatando, lo que finiquitó sus opciones.
Al final, Gerrard intentó consolar a un desolado Luis Suárez, aunque parecía que el propio capitán necesitaba apoyo.
Como reconoció el propio Gerrard, los siguientes tres meses fueron los peores de su vida.
«Sería fácil levantar la alfombra, esconderlos debajo y no volver a pensar en ellos nunca más», declaró en The High Performance Podcast en 2020. «Pero no creo que eso vaya a suceder nunca...».