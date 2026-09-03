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¡Los leones, por los suelos! El Millwall, golpeado por 11 lesiones en una pesadilla de derrota por 3-0 ante el Wrexham
La pesadilla de las lesiones persigue a Inglaterra
El Millwall sufrió una noche miserable en The Den, ya que una creciente emergencia médica contribuyó en gran medida a una derrota por 3-0 en el Championship ante el Wrexham, el club copresidido por el actor de Hollywood Ryan Reynolds. Los Lions llegaban al partido con ocho jugadores del primer equipo ya de baja por lesión, lo que obligó a una importante reestructuración táctica antes del saque inicial.
Debido a la ausencia de jugadores de banda disponibles, el Millwall comenzó el encuentro con un trío de centrales formado por Caleb Taylor, Jake Cooper y el defensa de la selección de Indonesia Elkan Baggott. Sin embargo, sus problemas empeoraron de forma drástica durante el partido, ya que Casper de Norre, Josh Coburn y el suplente Zak Lovelace sufrieron lesiones y tuvieron que retirarse.
Las nuevas bajas elevaron la lista de jugadores no disponibles del Millwall a unos asombrosos 11 miembros del primer equipo. El Wrexham aprovechó al máximo el desgaste físico del conjunto local y logró su primera victoria liguera de la campaña gracias a un gol en propia puerta, un tanto de Kieffer Moore y una definición de Jacques Ekomie.
- PPAUK
Neil lamenta la merma de la plantilla
El entrenador del Millwall, Alex Neil, expresó su profunda frustración tras el pitido final y explicó cómo la inédita plaga de lesiones alteró la cohesión del equipo. Obligado a cambiar su sistema y a recurrir a una defensa de circunstancias con Baggott, Cooper y Taylor, Neil admitió que su plantilla había sido llevada al límite absoluto.
«Es frustrante porque probablemente estamos ya en el último tercio de la plantilla en cuanto a intentar poner un equipo sobre el campo y tratar de competir a este nivel», afirmó Neil. «Desde luego, ahora mismo no nos está ayudando. Esta noche cambiamos el sistema por el hecho de que no teníamos a ningún jugador de banda preparado».
«Al final tuvimos que hacer cambios generalizados, y la dificultad que eso conlleva es que el entendimiento entre los jugadores sobre el campo se diluye», añadió Neil. «Cuando te enfrentas a un equipo con experiencia como el Wrexham, se convierte en una tarea difícil».
La unidad defensiva, completamente mermada
La magnitud de la merma en la plantilla del Millwall quedó patente sobre el césped, ya que el conjunto local no logró registrar ni un solo disparo a puerta durante los 90 minutos. El disciplinado Wrexham de Phil Parkinson limitó a los Lions a una cifra mínima de goles esperados de apenas 0,24.
El Millwall ya no contaba con piezas clave como Tristan Crama, Derek Mazou-Sacko, Alfie Doughty, Mathis Servais, Ryan Leonard, Mihailo Ivanovic, Lukas Jensen y Luke Cundle. La pérdida de tres opciones adicionales durante el partido borró por completo cualquier posibilidad de remontada en la segunda parte para el equipo local.
El conjunto visitante mantuvo el control total del encuentro, logró su primera portería a cero de la temporada y ascendió al 11.º puesto de la clasificación del Championship.
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Se avecina un calendario exigente
El Millwall debe encontrar ahora soluciones inmediatas para afrontar un periodo excepcionalmente exigente, con cinco partidos aún por disputar en todas las competiciones antes del próximo parón internacional. La plantilla de Neil, muy mermada e integrada por piezas defensivas clave como el internacional indonesio Baggott, afronta una ardua batalla para seguir siendo competitiva.
Mientras tanto, el Wrexham tratará de dar continuidad a su contundente actuación en Londres y acercarse a los puestos de play-off.
El Millwall trabajará sin descanso en la enfermería para recuperar efectivos antes de saltar al césped en su próximo partido del Championship.
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