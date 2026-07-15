¿Los Lakers de la Serie A? El presidente del Como habla de las ambiciones del club y desafía a la UEFA: «que nos multen»

El Como debutará en la Liga de Campeones tras quedar cuarto en la Serie A, pero la normativa financiera de la UEFA preocupa al club. Sin embargo, Suwarso no se inmuta ante posibles sanciones. En una declaración audaz, dejó claro que el club no cambiará sus estrategias de gasto para complacer a los organismos reguladores.

«Podríamos quedarnos fuera un año, así que tenemos que actuar como si no fuera nuestro sitio, luchando con uñas y dientes. No ajustaremos el gasto para adaptarnos a esa fase», afirmó Suwarso. «No necesito que la UEFA me hable del juego limpio financiero. Mis propietarios me lo recuerdan cada día. Si tienen que multarnos, que nos multen. Es parte de los obstáculos que tenemos que superar. Es una consecuencia normal del trabajo».