Preguntado por si se darán más pasos atrás antes de que vuelva a asentarse una dinámica positiva, el exjugador del Newcastle Barnes, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de 247Bet, dijo: «Esperaría que volvieran a acabar por ahí esta temporada.

«¿Dar un paso adelante para ir adónde? El Newcastle puede acabar 5.º, 6.º, 7.º, creo que ahí es donde posiblemente puede acabar, si todos siguen juntos. El problema que tiene el Newcastle es que acaban ahí porque cuando fichan a estos jugadores, Guimaraes, Anthony Gordon, Tonali e incluso Isak, de repente pierden a esos jugadores y ya se ha visto lo que pasa.

«Ahora, si fichan a otros jugadores, pueden volver a estar ahí arriba y, si pueden retener a esos jugadores, quizá puedan mantenerlo. Pero creo que el Newcastle va a ser un club, y no tiene nada que ver con el Newcastle, el Liverpool no pudo retener a Trent [Alexander-Arnold], en el que los jugadores vendrán y los jugadores se irán, se van a marchar. Por mucho que vengan al Newcastle, puede que se vayan.

«Así que, si el Newcastle va a decir que va a retener a esos jugadores y mantener su asalto a la 4.ª, 5.ª, 6.ª o 7.ª posición conservando a esos jugadores, podrá hacerlo. Pero si de repente vas a perder a esos jugadores cada año y tienes que volver a fichar a nuevos jugadores, quizá puedas hacerlo y puede llevar tiempo, siempre van a ser un club que lo hace bien y luego va a caer al 10.º, 11.º o 12.º puesto, fichar a más jugadores y quizá hacerlo bien.

«Por desgracia, esta es la naturaleza del fútbol. No tiene que ver con el Newcastle, tiene que ver con el fútbol. A menos que vayas a ser el Arsenal, el Liverpool, el Man United o el Chelsea, el resto de equipos como el Bournemouth y el Brighton son diferentes, siempre pueden conseguir jugadores así porque si acaban 10.º u 11.º están contentos y pueden subir hasta el 6.º o 7.º con lo que tienen. El Newcastle debería ser un club mucho más grande que el Bournemouth y el Brighton. Creo que ahí es donde va a comprar el Newcastle, por así decirlo».