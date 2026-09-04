Sagna pasó a hablar de los problemas a los que se ha enfrentado últimamente el fútbol profesional, con la FIFA protagonizando muchos titulares desafortunados: «Sabes, es fútbol, es un negocio; está bien que el fútbol se haya convertido en un negocio, pero cualquier negocio que crece también tiene su lado malo y su peligro.

«Así que, para regular las normas del fútbol y las reglas financieras del fútbol, tienes que ser muy inteligente, porque pronto pasará algo como lo que vimos con la FIFA intentando vender la Copa del Mundo y no me sorprende. No me sorprende porque ya no hay límites, ya no hay reglas financieras. Cualquier jugador puede irse por cualquier cantidad de dinero.

«Tiene que haber reglas y raíces. Cuando te educan, recibes el 60 por ciento desde que eres pequeño, te inculcan eso, y luego, por supuesto, te desarrollarás por tu cuenta en el otro 40. El fútbol tiene que ser igual.

«Las bases nunca cambiarán; si empiezas a tocar las cosas más importantes, te metes en problemas. Cuando veo todos los problemas con la FIFA siendo atacada por todo el mundo, no me sorprende. Y esto es lo mismo para los jugadores.

«Pronto tendrás jugadores que se quejen y clubes que se quejen, y clubes fuera del fair play financiero, así que los grandes clubes lo controlarán y tendrás que incorporar a otros clubes que no van a tener la misma calidad. Los derechos de imagen se verán dañados porque, si no tienes la misma calidad, entonces no tienes el mismo dinero, y cuando empiezas a ir por ese camino es difícil parar. Tenemos que tener cuidado».