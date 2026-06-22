«Los jugadores negros no pueden concentrarse más de 60 u 80 minutos», afirma un exdelantero de la Bundesliga y genera polémica como comentarista del Mundial

Para respaldar su cruda tesis, el exdelantero del Werder Bremen (1998-2002) y del Arminia Bielefeld (2002-2003) recordó su carrera como futbolista profesional. «He jugado con ellos. A veces teníamos que proteger a nuestros propios jugadores para que no cometieran errores. El fútbol moderno no permite ese tipo de errores a nivel de Mundial», afirmó.

El presentador, al percibir la polémica, citó como réplica a la selección francesa, donde muchos futbolistas negros juegan los 90 minutos a nivel mundial. Pero Bogdanovic no se impresionó.