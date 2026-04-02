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Los jugadores del Chelsea se vuelven contra Enzo Fernández tras sus arrebatos, en medio de una mala racha y los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid
Las insinuaciones de Enzo sobre Madrid provocan tensiones
A pesar de ser una pieza clave del proyecto desde su fichaje récord procedente del Benfica, el centrocampista ha causado revuelo al admitir su afinidad por la capital española, según informa The Telegraph. En una declaración que no ha sentado bien a sus compañeros de equipo, el argentino se mostró sorprendentemente sincero sobre dónde ve su futuro a largo plazo. Durante una entrevista, Fernández habló sobre su experiencia con el estilo de vida en Madrid, llegando incluso a afirmar que la ciudad le recuerda a su hogar en Buenos Aires. Dijo: «Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Los jugadores viven donde quieren. Yo viviría en Madrid. Me defiendo en inglés, pero me sentiría más cómodo en español».
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La eliminación de la Liga de Campeones desata los rumores sobre su salida
La tensión ha ido en aumento desde que el París Saint-Germain eliminó al Chelsea de la Liga de Campeones. Durante esa dura derrota por un marcador global de 8-2, las cámaras captaron a un Fernández furioso lanzando el balón del partido al portero Filip Jorgensen y gritándole al internacional danés tras un error. Según se informa, esta reprimenda pública a un compañero de equipo, en medio de una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas, ha enfurecido a varios jugadores veteranos.
Tras la eliminación, Fernández no hizo mucho por calmar los ánimos cuando le preguntaron sobre su futuro en Stamford Bridge. En declaraciones a ESPN Argentina, Fernández dijo: «No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego ya veremos». Dado que, según se informa, el PSG también está siguiendo de cerca su situación, su negativa a garantizar que permanecerá en Londres más allá de la presente temporada ha llevado a muchos en el club a cuestionar su lealtad, mientras luchan por asegurar un puesto entre los cinco primeros de la Premier League.
Las pérdidas récord aumentan la presión sobre los Blues
El deseo de Fernández de marcharse llega en un momento en el que el Chelsea se encuentra atravesando una situación financiera muy delicada. El club ha registrado recientemente un déficit astronómico que ha establecido un nuevo y indeseado récord en el fútbol inglés. Según informes detallados, el equipo del oeste de Londres cerró el ejercicio financiero con unas pérdidas de más de 260 millones de libras (344 millones de dólares), una cifra que supera el anterior récord de peores resultados financieros en la historia de la Premier League. El club sigue bajo la presión de la UEFA y la Premier League en lo que respecta a la normativa financiera. Para equilibrar las cuentas, los Blues podrían verse obligados a vender a sus estrellas este verano. Aunque la directiva confía en que los ingresos por los derechos televisivos del Mundial de Clubes y la Liga de Campeones ayudarán, las fricciones internas provocadas por las insinuaciones de Fernández sobre su traspaso podrían convertirlo en el principal candidato a una lucrativa salida para aliviar la presión financiera.
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El quebradero de cabeza de Rosenior en esta decisiva recta final
El entrenador Liam Rosenior se enfrenta ahora a una dura prueba de liderazgo al intentar gestionar un vestuario dividido. El Chelsea ocupa actualmente la sexta posición en la Premier League, y sus esperanzas de conseguir una plaza en la Liga de Campeones penden de un hilo. Mientras los Blues se preparan para los cuartos de final de la FA Cup contra el Port Vale, toda la atención sigue centrada en Fernández. Probablemente, su capacidad para reparar las relaciones con sus compañeros y demostrar su dedicación a la causa del Chelsea determinará si la temporada del club termina con un título o con un colapso total.