Tras perder 1-0 contra el Manchester United, el ambiente en el Chelsea se tensó. Según The Sun, hubo un fuerte enfrentamiento en el vestuario al descanso. Garnacho, que volvía a enfrentar a su exequipo, fue criticado por sus compañeros por su bajo rendimiento.

Según el informe, varios compañeros le recriminaron en el vestuario tras una primera parte mediocre. El joven extremo, que había entrado en el minuto 16 por el lesionado Estevao, no logró destacar y los Blues siguieron sin marcar.