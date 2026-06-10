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GFX Madonna Cole Palmer Joao Pedro Getty/GOAL
Moataz Elgammal

Traducido por

Los jugadores del Chelsea Cole Palmer y João Pedro hacen una aparición sorpresa en la escena del baño del cortometraje de Madonna

C. Palmer
J. Pedro
Chelsea
Premier League

Los delanteros del Chelsea Cole Palmer y Joao Pedro sorprendieron a los aficionados con breves apariciones en «Confessions II», un peculiar cortometraje de 14 minutos dirigido por Madonna. Tras una temporada difícil y quedar fuera de la Copa del Mundo, ambos aparecen en una escena en un baño.

  • Una leyenda del pop lanza un nuevo proyecto cinematográfico

    Según ESPN, Palmer y Pedro aparecen en un baño público donde Madonna interrumpe a los jugadores en un urinario. El cortometraje, «Confessions II», dura 14 minutos y presenta temas de su próximo álbum.

    Es la secuela directa de su álbum de 2005, Confessions on a Dance Floor. Además de los futbolistas del Chelsea, aparecen el actor británico Benedict Cumberbatch, la supermodelo Kate Moss y la cantante estadounidense Sabrina Carpenter.

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  • joao pedro chelsea(C)Getty images

    Tuchel y Ancelotti sorprenden en el Mundial

    Mientras diez compañeros del Chelsea viajan al Mundial, los delanteros Palmer y Pedro se quedaron fuera. Tuchel no convocó a Palmer y Ancelotti omitió a Pedro.

    El brasileño, fichado del Brighton, marcó 20 goles y dio nueve asistencias en 50 partidos. Quedarse fuera les brindó tiempo libre, que aprovecharon para incursionar en el entretenimiento junto a la Reina del Pop.

  • Los Blues viven una temporada nacional frustrante

    Palmer tuvo una temporada agitada: empezó con la gloria en el Mundial de Clubes, pero acabó con decepción, ya que los Blues terminaron décimos en la Premier League y se quedaron sin Europa. Las lesiones le limitaron a 11 goles en 34 partidos.

    Madonna, aficionada a los clubes londinenses, acudió en febrero al Tottenham Hotspur Stadium con sus hijas gemelas, Stella y Estere, quienes juegan en la cantera de los Spurs. También presenció la victoria 2-1 del Chelsea sobre el Liverpool en Stamford Bridge en octubre de 2025, partido en el que Estevao marcó un gol tardío que dio el triunfo al equipo londinense.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué les depara el futuro a las estrellas del Chelsea?

    El Chelsea afronta una pretemporada clave para olvidar su decepcionante campaña. Palmer y Pedro deben dejar Hollywood atrás y concentrarse en los entrenamientos. Aunque sus inesperados debuts cinematográficos resultaron entretenidos, ambos afrontan enorme presión para convencer a su entrenador y mejorar tras un año frustrante.