Mourinho no se mordió la lengua en su valoración del temperamento del Madrid tras su primer gran tropiezo de la temporada en La Liga. A pesar de dominar gran parte del encuentro, el Real Madrid se fue de Sevilla con las manos vacías, lo que llevó a su entrenador a reflexionar sobre las diferencias psicológicas entre ambos grupos de jugadores. Mourinho se mostró especialmente crítico con la aparente falta de picardía de su equipo, al que describió como «puro» e «ingenuo» frente a un Betis más experimentado que sabía perfectamente cómo manejar el reloj y las emociones del árbitro durante los noventa minutos.

Ahondó en ese contraste de estilos al afirmar: «Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid en ese sentido», dijo el entrenador. «Los del Madrid son ingenuos... Los jugadores del Betis intentaron influir en el árbitro, pero los del Madrid, cuando una acción merece tarjeta amarilla, se levantan enseguida... Cuando juegas contra equipos con esta mentalidad, es un factor importante».