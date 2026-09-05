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«Los jugadores del Betis son más listos»: Jose Mourinho estalla mientras un Real Madrid «ingenuo» sufre una derrota sorprendente
Mourinho carga contra la ingenuidad del Madrid
Mourinho no se mordió la lengua en su valoración del temperamento del Madrid tras su primer gran tropiezo de la temporada en La Liga. A pesar de dominar gran parte del encuentro, el Real Madrid se fue de Sevilla con las manos vacías, lo que llevó a su entrenador a reflexionar sobre las diferencias psicológicas entre ambos grupos de jugadores. Mourinho se mostró especialmente crítico con la aparente falta de picardía de su equipo, al que describió como «puro» e «ingenuo» frente a un Betis más experimentado que sabía perfectamente cómo manejar el reloj y las emociones del árbitro durante los noventa minutos.
Ahondó en ese contraste de estilos al afirmar: «Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid en ese sentido», dijo el entrenador. «Los del Madrid son ingenuos... Los jugadores del Betis intentaron influir en el árbitro, pero los del Madrid, cuando una acción merece tarjeta amarilla, se levantan enseguida... Cuando juegas contra equipos con esta mentalidad, es un factor importante».
- AFP
Frustración por el arbitraje y las simulaciones
Aunque Mourinho elogió al árbitro por, en líneas generales, permitir que el juego fluyera, estaba profundamente descontento con la disparidad en la manera en que se señalaron las faltas y se mostraron las tarjetas. Señaló que Arda Guler fue amonestado por una infracción menor mientras que el Betis evitó varias amonestaciones tempranas. Mourinho también se apresuró a burlarse del teatro del rival, al señalar una acción concreta cerca de su área técnica. «Ese chico que estaba muerto ahí delante de mi banquillo... Pensé que venía la ambulancia y al final no hubo ambulancia. En ese sentido lo digo», afirmó.
A pesar del resultado, Mourinho insistió en que estaba satisfecho con el rendimiento colectivo, aunque el marcador no reflejara su superioridad. «Si termina en empate nos vamos frustrados, porque hemos hecho más; pues imagínense con la derrota. Felicidades al Betis, que jugó por el empate y ganó la lotería», añadió.
Polémica en torno al penalti de Mbappe
El drama alcanzó su punto álgido en los compases finales en La Cartuja, cuando Kylian Mbappe recibió una oportunidad de oro para empatar desde el punto de penalti. Sin embargo, el francés vio cómo Alvaro Valles detenía su lanzamiento, lo que provocó llamadas inmediatas a repetirlo por una posible invasión de Marc Bartra, defensa del Betis. Pese a las visibles protestas del banquillo del Madrid, el VAR no intervino, dejando a Mourinho para reflexionar sobre una noche en la que la suerte pareció abandonar por completo a su plantilla repleta de estrellas.
Cuando fue preguntado por las decisiones arbitrales concretas, incluido el penalti y un gol anulado a Carlos Espi, Mourinho se mostró comedido, aunque claramente frustrado por la falta de claridad. «No he visto [las jugadas]», admitió. «No las he visto en el vestuario, así que no puedo comentarlas», afirmó Mourinho.
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Actualizaciones sobre lesiones y elogios a la defensa
A pesar del dolor de la derrota, Mourinho se tomó tiempo para elogiar a su línea defensiva, destacando específicamente a sus centrales como «imperiales» por su control del partido. Se mantuvo firme en que la actitud del equipo estuvo por encima de cualquier reproche. «No tengo nada que reprochar a ningún jugador por su actitud. La gente lo ha dejado todo. Merecimos ganar, pero merecerlo no te da puntos», señaló. El técnico también confirmó que la retirada a última hora de Marc Cucurella no se debió a una lesión grave, sino a un caso de calambres, lo que hizo necesaria la entrada tardía de Alvaro Carreras para reforzar el flanco izquierdo.
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