Los jugadores de la USL planean una protesta contra la Federación Estadounidense de Fútbol antes de la Copa Abierta de Estados Unidos, en medio de una tensa disputa sobre el convenio colectivo

La protesta, que comenzará antes del partido de segunda ronda entre el Portland Hearts of Pine y el Vermont Green, se suma a las manifestaciones que tuvieron lugar en los partidos de la USL al inicio de la temporada, durante las cuales todos los jugadores permanecieron inmóviles durante un minuto.

La USLPA y la liga aún no han llegado a un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo tras la expiración del anterior a principios de 2026. Llevan casi un año negociando y las conversaciones siguen en un punto muerto, con ambas partes operando todavía bajo los términos del acuerdo anterior a pesar de que la temporada comenzó hace dos semanas.

Se dice que sus posiciones están muy alejadas y que reanudarán las negociaciones el jueves.