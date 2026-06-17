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Los hinchas del Rangers maldicen a Jürgen Klopp, a quien culpan de influir en el cambio de entrenador en Ibrox
La relación con Klopp detrás de la marcha de Rohl
En un giro inesperado, el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha sido señalado como figura clave en la decisión de Rohl de dejar el Rangers. Klopp, ahora director de fútbol global de Red Bull, usó su influencia para llevarse al jugador de 37 años a Austria.
El exdirector ejecutivo del Aberdeen, Keith Wyness, confirmó que las conversaciones entre ambos alemanes fueron decisivas. En declaraciones a Football Insider, afirmó: «Siempre he dicho que, en mi opinión, los Rangers hicieron bien en apoyar a Rohl en el asunto de James Tavernier. Creía que tenía dotes de liderazgo y que daba muestras de comprender cómo iba a construir el futuro del equipo. Para mí, es un duro golpe. Incluso había oído rumores de que Klopp se había involucrado en las conversaciones con él para que se fuera a Salzburgo».
Wyness recuerda el conflicto entre Rohl y Tavernier, que estalló antes del último partido tras la negativa del capitán a aceptar su suplencia, lo que derivó en su salida del equipo y un enfrentamiento público.
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La presión y la pecera de Glasgow
A pesar de haber insinuado su compromiso a largo plazo con el proyecto de reconstrucción del Rangers —club que asumió en octubre de 2025 con un contrato de dos años y medio y que llevó a terminar tercero en la Premiership escocesa—, Rohl parece haber sucumbido a la oportunidad de incorporarse a la familia Red Bull. El Red Bull Salzburgo, tercero en la Bundesliga austriaca la pasada temporada, le brinda una estructura conocida y la vuelta a un entorno más cercano a su país.
Wyness sugirió que la intensidad de la vida en Escocia también pesó en su decisión: «Ya lo hemos visto antes: los entrenadores alemanes suelen buscar volver a lugares cercanos a Alemania cuando tienen la oportunidad, y lo entiendo porque Glasgow no es un lugar fácil para establecerse, dada la rivalidad entre el Celtic y el Rangers, créeme. Así que puede que a Rohl le haya resultado un reto», añadió Wyness.
La directiva del Ibrox, pillada por sorpresa
Se informó que la directiva de los Rangers mantenía la confianza en Rohl pese al decepcionante final de la liga nacional. Sin embargo, su repentina partida al Salzburgo les obliga a buscar rápido un sustituto y evitar que los fichajes de verano se paralicen.
Wyness lamentó la falta de continuidad en un momento clave para el club. «Es una situación difícil para los Rangers porque iban a seguir apostando por Rohl y seguir adelante, y él ha decidido abandonar el barco ahora. En este caso, los Rangers necesitaban estabilidad y no la han conseguido. Así que, venga quien venga, hay un interrogante», señaló el exdirector general. El entrenador del Hearts, Derek McInnes, ya se ha perfilado como uno de los principales candidatos para tomar las riendas.
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La trayectoria táctica de Rohl y la reconstrucción del Salzburgo
Rohl, una de las jóvenes mentes más brillantes del fútbol europeo, llega al Red Bull Salzburgo con la misión de recuperar el dominio nacional. Su sólida base táctica, forjada como asistente de Hansi Flick en Bayern Múnich y la selección alemana, es clave para la reconstrucción que Klopp impulsa.
Esta reestructuración táctica llega tras una temporada desastrosa: el Salzburgo acabó en su peor posición liguera desde la era Red Bull y se quedó sin Champions.
Derek McInnes le reemplazará en Ibrox, donde se reencontrará con el delantero Lawrence Shankland tras llevar al Hearts a la cima de la Premiership hasta la última jornada, en la que cayeron ante el Celtic y vieron cómo el equipo de Martin O’Neill se proclamaba campeón.