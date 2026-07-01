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«Los grandes siempre se han movido»: los rumores sobre el fichaje de Morgan Rogers por el Arsenal molestan al exdelantero del Aston Villa Tony Cascarino
Los ambiciosos propietarios de Villa Park están dispuestos a invertir.
En Villa Park hay propietarios ambiciosos respaldados por los multimillonarios de V Sports, dispuestos a invertir en fichajes. Sin embargo, el entrenador Unai Emery tiene las manos atadas en el mercado.
Ya se han producido salidas importantes para equilibrar las cuentas, y la buena gestión y el esfuerzo del equipo mantienen competitiva a una plantilla de estrellas en competiciones nacionales y europeas.
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Rogers, vinculado al Arsenal, cuesta 130 millones de libras.
En la temporada 2025-26 el Villa ganó la Europa League tras 30 años sin títulos y se clasificó para la Liga de Campeones al acabar cuarto. El club sigue a flote pese a las trabas administrativas y financieras.
Este verano podrían vender a Rogers, nacido en West Midlands, pues el Arsenal lo sigue de cerca. El Villa no facilitará la salida de su joya, tasada en 130 millones de libras (172 millones de dólares).
Rogers, autor de 14 goles en cada una de las dos últimas temporadas y ahora en el Mundial con los «Three Lions», es un símbolo para los «Villans». No extraña que el vigente campeón de la Premier, con sede en el Emirates Stadium, quiera ficharlo.
Por qué los rumores sobre el traspaso de Rogers molestan al exdelantero del Aston Villa
Cascarino, exdelantero del Villa y embajador de Tonybet —cuyo sorteo «World Cup Card Collection» ofrece a clientes irlandeses hasta 100 000 €— dijo a GOAL sobre la medida: «Tengo cierta predilección por el Villa, pero da la sensación de que las reglas del fútbol les están frenando: tus ingresos, lo que puedes generar y cuánto puedes gastar.
Sin embargo, el Villa puede competir. Lo extraño es que digan: “Tenemos que venderlos al Arsenal para seguir adelante”. No sé cómo llegamos a esto. Ahora el fútbol es muy desigual: el Arsenal generó 770 millones el año pasado y puede ser muy agresivo.
El año pasado Liverpool gastó 400 millones; también vendió jugadores, pero puede ser muy agresivo, mientras que quien desafía a los seis grandes parece tener las manos atadas. Eso no me gusta.
Los grandes jugadores siempre se han movido: en 1979 Steve Daley pasó de los Wolves al Manchester City por 1,4 millones y dos años después fichó por los Seattle Sounders.
«No creo que le pase lo mismo a Elliot Anderson, pero con traspasos así es lógico que el Arsenal quiera fichar a un jugador de la talla de Morgan Rodgers. Me sorprende porque también quiero que el Villa sea competitivo».
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Contrato de Rogers: cuándo vence el contrato a largo plazo
El Villa no quiere vender a Rogers y su alto precio hace que el Arsenal busque otras opciones, pues no ve clara la inversión récord por un jugador británico.
Si Emery logra convencer al ‘27’ para que se quede, seguirá vinculado al club hasta 2031. Quizá algún día deban venderlo en busca de nuevos retos, pero no hay garantía de que sea en 2026.