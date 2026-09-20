La superestrella egipcia Mohamed Salah firmó una actuación individual deslumbrante para guiar al Trabzonspor a una contundente victoria por 4-0 sobre el líder de la Superliga, el Galatasaray, en el Papara Park. El jugador de 34 años abrió el marcador en el minuto 4 antes de asistir a Noah Saviolo en el segundo gol de su equipo.

Salah volvió a marcar justo antes del descanso para ampliar la ventaja a 3-0.

Completó su hat-trick en el minuto 80, poniendo el broche a una noche perfecta para el nuevo entrenador Thomas Reis.



