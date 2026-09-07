Giovanni van Bronckhorst se dispone a liderar al Feyenoord en un histórico partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona en el Camp Nou. El próximo encuentro será apenas el tercer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en toda su historia.

Van Bronckhorst expresó su entusiasmo ante su regreso al icónico estadio en el que ya jugó durante su carrera como futbolista.

"Ahora tenemos cuatro días para preparar nuestro primer partido de la Liga de Campeones", declaró Van Bronckhorst. "Tenemos muchas ganas de enfrentarnos al Barça y ofrecer una gran actuación en el Camp Nou".