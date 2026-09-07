AFP
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«¡Los grandes nombres acaban de recibir un impulso extra!», la advertencia de la leyenda del Feyenoord Wim Rijsbergen en el Camp Nou a Giovanni van Bronckhorst
Van Bronckhorst apunta al rendimiento en el Camp Nou
Giovanni van Bronckhorst se dispone a liderar al Feyenoord en un histórico partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona en el Camp Nou. El próximo encuentro será apenas el tercer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en toda su historia.
Van Bronckhorst expresó su entusiasmo ante su regreso al icónico estadio en el que ya jugó durante su carrera como futbolista.
"Ahora tenemos cuatro días para preparar nuestro primer partido de la Liga de Campeones", declaró Van Bronckhorst. "Tenemos muchas ganas de enfrentarnos al Barça y ofrecer una gran actuación en el Camp Nou".
- ANP
La leyenda del Feyenoord recuerda el encuentro de 1974
Antes del viaje, la leyenda del Feyenoord y exseleccionador de Indonesia Wim Rijsbergen recordó la visita del Feyenoord al Camp Nou en 1974. Rijsbergen jugó en una derrota por 3-0 ante un Barcelona plagado de estrellas, con Johan Cruyff y Carles Rexach.
Según fr 12, Rijsbergen advirtió a Van Bronckhorst de que no intentara presionar arriba en el Camp Nou y aconsejó al Feyenoord mantenerse compacto en defensa para evitar quedar expuesto.
"Habíamos jugado en grandes estadios, pero el de Barcelona era aún más grande", recordó Rijsbergen. "Las grandes estrellas simplemente recibían una patada extra. Hoy en día los entrenadores quieren presionar arriba, pero eso no parece prudente. Habrá que ser compactos".
El histórico legado de Van Bronckhorst en el Barcelona
El viaje tiene un profundo significado personal para Van Bronckhorst, que disfrutó de una etapa repleta de títulos como jugador en el Camp Nou. Inicialmente se incorporó al Barcelona en calidad de cedido por una temporada procedente del Arsenal antes de la campaña 2003-04 para trabajar a las órdenes del entrenador Frank Rijkaard, antes de completar un traspaso permanente de 2 millones de euros en mayo de 2004.
Tras adaptarse a un nuevo rol como lateral izquierdo, Van Bronckhorst ayudó al Barça a conquistar dos títulos consecutivos de La Liga en 2004-05 y 2005-06, marcando cuatro goles durante su primera temporada de campeonato. También ganó la Liga de Campeones de la UEFA 2005-06, siendo el único jugador que participó en todos y cada uno de los partidos de Champions League del Barcelona esa temporada, luciendo "Gio" en su camiseta.
Sus vínculos históricos añaden un aliciente extra a su regreso a su antigua casa en el banquillo rival.
- Box to Box Pictures
Cogiendo impulso para la campaña de la Eredivisie
Aunque reconoció el prestigio del Camp Nou, Rijsbergen subrayó que el Feyenoord también debe mantener la concentración en su campaña nacional tras dejarse cuatro puntos al inicio de la Eredivisie.
Cree que una sólida actuación defensiva contra el Barcelona puede generar una confianza vital de cara a los próximos compromisos nacionales, incluido un complicado desplazamiento a Heerenveen.
Van Bronckhorst y su plantilla tratarán de gestionar el apretado calendario y lograr un resultado positivo en España antes de regresar a la acción liguera.
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