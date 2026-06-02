Sky informa que Newcastle United, Manchester United y Manchester City mantienen contacto con los representantes del internacional alemán, quien en marzo renovó con el Dortmund hasta 2030.
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¡Los grandes clubes siguen en contacto con el jugador estrella! ¿Perderá el BVB a uno de sus jugadores clave este verano?
«Felix seguirá con nosotros la próxima temporada; ese es el plan», afirmó el director deportivo, Ole Book, al ser preguntado si Nmecha era intransferible. «Es uno de los mejores centrocampistas de Alemania y no le falta nada para competir en Europa. Es clave para nuestro juego».
Sin embargo, según Sky, aún existe una pequeña duda sobre la continuidad del jugador de 25 años en el BVB. Si un club inglés le ofreciera un contrato muy lucrativo, Nmecha podría presionar para marcharse antes de tiempo.
Formado en las categorías inferiores del Manchester City, Nmecha ve la Premier League como un salto deseado en su carrera. Además, el BVB no podría rechazar una oferta millonaria de la élite inglesa. Su eliminación prematura de la Liga de Campeones le hizo perder 17 millones de euros respecto a lo previsto y, en total, ingresó 30 millones menos que el año anterior en la competición.
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El BVB tiene todas las cartas en la mano con respecto a Felix Nmecha en el verano de 2026
Sin embargo, el BVB parece tener ahora una ligera ventaja: aunque se dice que le garantizó a Nmecha una cláusula de rescisión al renovar su contrato, según el diario *Bild* esta no entrará en vigor hasta 2027 y será de 80 millones de euros. Un año más tarde, Nmecha costaría 70 millones. Este verano, quien lo quiera deberá ofrecer más de 100 millones para que el BVB lo considere.
Este martes Nmecha se unió a la selección que viajará al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Todo indica que Julian Nagelsmann le dará la titularidad en el centro del campo junto a Aleksandar Pavlovic. Buenas actuaciones en el Mundial elevarían aún más su valor y el interés de otros clubes.
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Felix Nmecha sufre un duro revés en el BVB y se esfuerza por ganarse un puesto en el once titular del Mundial
Nmecha se esforzó al máximo durante y después de la Bundesliga para ganarse un lugar en el Mundial. En marzo, justo antes de la concentración final, sufrió una rotura del ligamento lateral de la rodilla, lo que puso en duda su participación. Tras una recuperación sin contratiempos, volvió a los terrenos de juego y fue incluido en la lista mundialista. De hecho, viajó al Algarve justo después de la última jornada de la Bundesliga para afinar su preparación con un programa individual.
«Felix es un jugador de primer nivel que reúne todas las cualidades para convertirse algún día en uno de los mejores del mundo en esta posición», declaró entusiasmado el seleccionador alemán al ser preguntado por Nmecha durante la presentación oficial de la convocatoria.