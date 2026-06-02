¡Los grandes clubes siguen en contacto con el jugador estrella! ¿Perderá el BVB a uno de sus jugadores clave este verano?

«Felix seguirá con nosotros la próxima temporada; ese es el plan», afirmó el director deportivo, Ole Book, al ser preguntado si Nmecha era intransferible. «Es uno de los mejores centrocampistas de Alemania y no le falta nada para competir en Europa. Es clave para nuestro juego».

Sin embargo, según Sky, aún existe una pequeña duda sobre la continuidad del jugador de 25 años en el BVB. Si un club inglés le ofreciera un contrato muy lucrativo, Nmecha podría presionar para marcharse antes de tiempo.

Formado en las categorías inferiores del Manchester City, Nmecha ve la Premier League como un salto deseado en su carrera. Además, el BVB no podría rechazar una oferta millonaria de la élite inglesa. Su eliminación prematura de la Liga de Campeones le hizo perder 17 millones de euros respecto a lo previsto y, en total, ingresó 30 millones menos que el año anterior en la competición.