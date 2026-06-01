Los grandes clubes interesados en la promesa del VfB Stuttgart se quedan sin él. Noah Darvich, al parecer, está a punto de dar un giro inesperado a su carrera

Darvich atrajo el interés de clubes de Primera y Segunda tras brillar con el filial del VfB en la 3.ª Liga la pasada temporada. Campeón mundial y europeo sub-17 en 2023 con Alemania, aportó 10 goles y 6 asistencias jugando como mediapunta o extremo. También puede actuar como volante.

Pese a su buena evolución y a los elogios del técnico Sebastian Hoeneß, aún no ha debutado con el primer equipo. En agosto de 2025 fue convocado por primera y única vez, en la segunda jornada de la Bundesliga.

«Noah estaría preparado, últimamente ha evolucionado muy bien», declaró Hoeneß a Bild a finales de febrero. Tras ficharlo el verano pasado, el primer objetivo era «marcar la diferencia» en el equipo de la tercera división, y ahora lo está logrando. Estoy muy satisfecho con su evolución. Aporta muchas cosas que le cualifican para tareas de mayor nivel. Tiene que seguir exactamente por este camino», afirmó Hoeneß.

Su contrato vence en 2029 y se espera que el VfB cuente con él a largo plazo. Ahora, ante su probable cesión al Elversberg, el internacional juvenil alemán sabe que el club sarreño es un trampolín para jóvenes que aún no han tenido oportunidades en equipos más grandes.

Fisnik Asllani, Paul Wanner o Nick Woltemade son los ejemplos más destacados, y David Mokwa podría ser el siguiente. El delantero de 22 años llegó en invierno como sucesor de Younes Ebnoutalib, fichado de la Regionalliga y vendido un año después al Eintracht de Fráncfort. En Hoffenheim no tuvo oportunidades en el primer equipo, pero en Elversberg marcó seis goles en la segunda vuelta de la Segunda División, incluido un doblete en la victoria 3-0 sobre el Preußen Münster que selló el ascenso.