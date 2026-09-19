No es la primera vez que la MUMSC se ve obligada a plantar cara a Ratcliffe por sus declaraciones públicas. El grupo ya había expresado su desaprobación a principios de año, cuando salieron a la luz por primera vez sus comentarios sobre la «colonización», y las últimas palabras de Ratcliffe llevaron a la MUMSC a pronunciarse en X, apenas unos días después de que los aficionados protestaran contra la propiedad antes de la derrota por 1-0 en el derbi ante el Manchester City con una pancarta en la que se leía: «la forma en que nos tratáis es una vergüenza».

El grupo expresó su frustración porque el máximo responsable de INEOS optara por volver a abordar estos asuntos divisivos tan poco tiempo después de su disculpa anterior. «A principios de este año, la MUMSC cuestionó públicamente a Sir Jim Ratcliffe tras sus comentarios en los que afirmaba que el Reino Unido había sido “colonizado por inmigrantes”. Entonces condenamos esos comentarios. Posteriormente, se disculpó por su “elección de palabras”. Esperábamos que hubiera aprendido la lección. Evidentemente, no ha sido así. Esta semana, Sir Jim ha vuelto a situar la inmigración y a las personas que reciben prestaciones en el centro de su explicación sobre los problemas de Gran Bretaña, al argumentar que nadie es “lo bastante duro” para hacer frente a ninguna de las dos cosas. Consideramos que estos últimos comentarios son profundamente decepcionantes y completamente inaceptables».