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Los gigantes europeos ponen sus ojos en el extremo del Arsenal Noni Madueke tras perder la titularidad con Mikel Arteta
Los grandes de Europa siguen de cerca a Madueke
Madueke se ha convertido en un objetivo prioritario para algunos de los principales clubes europeos, mientras su situación en el Emirates Stadium sigue deteriorándose. El delantero de 24 años ha quedado en un papel secundario dentro de la plantilla de Mikel Arteta en las primeras fases de la presente campaña, un hecho que ha puesto en alerta a ojeadores de todo el continente.
El internacional inglés está siendo seguido actualmente por el Atlético de Madrid y la Juventus, dos clubes que, según The Telegraph, son admiradores de largo recorrido de su estilo de juego directo y su capacidad de regate. Madueke solo ha disputado cinco partidos en todas las competiciones con el Arsenal esta temporada, con un total de 176 minutos y un único gol en la Carabao Cup.
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Dificultades para tener minutos con Arteta
A pesar de llegar al club con grandes expectativas tras un traspaso de 48,5 millones de libras desde el Chelsea el pasado verano, Madueke ha tenido dificultades para mantener un sitio fijo en el once titular preferido de Arteta. En total, el extremo ha disputado 48 partidos con el Arsenal en todas las competiciones desde su llegada, con un balance de nueve goles y cuatro asistencias.
La temporada pasada, el extremo fue titular en 16 partidos de la máxima categoría, aunque su progresión se vio frenada por una baja de dos meses debido a una lesión de rodilla. La competencia por los puestos no ha hecho más que intensificarse este año, con Arteta optando por perfiles diferentes en su unidad ofensiva. Esta temporada, Madueke y Viktor Gyokeres están entre los jugadores campeones que aún no han sido titulares en un partido de la Premier League.
Para reforzar aún más sus opciones en ataque, Arteta incorporó a Christos Tzolis, aunque el internacional griego sufrió recientemente una lesión en los isquiotibiales mientras estaba concentrado con su selección, sin un plazo claro para su regreso. Mientras tanto, la irrupción del gran talento joven Max Dowman no ha hecho más que aumentar la intensa lucha por los puestos en las bandas.
Impacto en el estatus internacional con Inglaterra
La situación de club de Madueke ya está empezando a tener repercusiones en su carrera internacional a las órdenes de Thomas Tuchel. Según se informa, el cuerpo técnico de Inglaterra le considera uno de los atacantes más eficaces en el uno contra uno dentro de la selección, una cualidad que le ayudó a sumar cinco apariciones durante el Mundial del verano. Sin embargo, la falta de continuidad en el Arsenal provocó su ausencia de la última convocatoria de Inglaterra para los primeros partidos de la Liga de Naciones, lo que subraya la urgencia de su situación actual.
Después de debutar de la mano de Lee Carsley a finales de 2024, Madueke fue una pieza clave del grupo que alcanzó las semifinales del Mundial. Para seguir en los planes de Tuchel de cara al próximo ciclo de grandes torneos, el extremo necesita jugar semana tras semana al máximo nivel.
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El éxodo ofensivo podría continuar en enero
El Arsenal llevó a cabo una importante reestructuración de sus opciones en ataque este verano, al desprenderse de Leandro Trossard, que se unió al Besiktas; Gabriel Jesus, que se marchó al Barcelona; y Gabriel Martinelli, que completó su traspaso al Al Hilal. Con tantas figuras clave de la delantera saliendo del club, Madueke bien podría ser el siguiente en seguir sus pasos en la próxima ventana de fichajes de enero.
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