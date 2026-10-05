A pesar de llegar al club con grandes expectativas tras un traspaso de 48,5 millones de libras desde el Chelsea el pasado verano, Madueke ha tenido dificultades para mantener un sitio fijo en el once titular preferido de Arteta. En total, el extremo ha disputado 48 partidos con el Arsenal en todas las competiciones desde su llegada, con un balance de nueve goles y cuatro asistencias.

La temporada pasada, el extremo fue titular en 16 partidos de la máxima categoría, aunque su progresión se vio frenada por una baja de dos meses debido a una lesión de rodilla. La competencia por los puestos no ha hecho más que intensificarse este año, con Arteta optando por perfiles diferentes en su unidad ofensiva. Esta temporada, Madueke y Viktor Gyokeres están entre los jugadores campeones que aún no han sido titulares en un partido de la Premier League.

Para reforzar aún más sus opciones en ataque, Arteta incorporó a Christos Tzolis, aunque el internacional griego sufrió recientemente una lesión en los isquiotibiales mientras estaba concentrado con su selección, sin un plazo claro para su regreso. Mientras tanto, la irrupción del gran talento joven Max Dowman no ha hecho más que aumentar la intensa lucha por los puestos en las bandas.