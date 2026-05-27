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Tom Maston

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Los fichajes europeos de la temporada: Luis Díaz, Marcus Rashford y los 20 mejores fichajes de la temporada 2025-26 según GOAL -clasificación

Opinion
Liga de Campeones
L. Diaz
R. Cherki
M. Rashford
G. Donnarumma
S. Lammens
M. Zubimendi
L. Modric
Endrick
J. Pedro
A. Semenyo
J. Garcia
D. Malen
Barcelona
Manchester United
Arsenal
Bayern Múnich
Manchester City
Chelsea
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Primeira Liga
J. Tah
Y. Diomande
G. Xhaka
L. Vuskovic
E. Lepaul
F. Thauvin
J. Panichelli
Luiz Suárez
AC Milán
Roma
RB Leipzig
Sporting de Lisboa
Lens
Rennes
Strasbourg
Lyon
Sunderland
Hamburgo
FEATURES

La temporada europea 2025-26 está a punto de terminar. Arsenal y París Saint-Germain disputarán la final de la Liga de Campeones del sábado tras ganar sus ligas en Inglaterra y Francia. Bayern Múnich e Inter celebraron el doblete en Alemania e Italia. En España, el Barcelona retuvo La Liga, mientras el Real Madrid naufragaba en el caos.

Como en toda temporada, varios fichajes han sido clave, aunque encontrar joyas ocultas es difícil. Además, pagar grandes sumas por jugadores consolidados implica riesgos: cualquier fracaso es inaceptable.

Afortunadamente para los clubes europeos, varias inversiones ya rinden frutos. Tras una votación de los equipos editoriales deFootballCo en todo el continente, GOAL elaboró la lista de los 20 mejores fichajes de la temporada, evaluando rendimiento, expectativas previas y relación calidad-precio:

NOTA: Se excluyeron jugadores traspasados antes del mercado de verano de 2025 (como Eli Junior Kroupi) o con cesiones convertidas en fichajes (como Victor Osimhen).

  • FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-REIMSAFP

    20Joaquín Panichelli (Estrasburgo) - 17 millones de euros

    Hace un año, Joaquín Panichelli cerraba la temporada en Segunda División con el Mirandés. De no ser por la grave lesión de rodilla que sufrió en marzo, probablemente estaría preparando el Mundial con Argentina tras un curso brillante en el Estrasburgo.

    Fichado por el Alavés tras anotar 20 goles cedido en el Mirandés, en Francia llegó a ser máximo goleador de la Ligue 1 con 16 tantos en 27 partidos hasta que la mencionada lesión truncó su curso. Había añadido cuatro goles en otras competiciones, y su gran estado de forma vinculó al jugador de 23 años con Chelsea y Atlético de Madrid.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    19Antoine Semenyo (Manchester City): 62,5 millones de libras

    Antoine Semenyo brilló en la primera mitad de la Premier, así que, cuando se conoció que su contrato con el Bournemouth incluía una cláusula activable en enero, los grandes de Inglaterra se interesaron.

    El Manchester City ganó la pugna y Semenyo no se amedrentó pese al salto de categoría y la presión. Marcó siete goles en sus primeros 12 partidos con el equipo de Pep Guardiola, aspirante al título, y aunque luego bajó su ritmo goleador, se mantuvo como fijo en la alineación. Su tacón para ganar la final de la FA Cup fue la guinda.

  • SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    18Joao Pedro (Chelsea) - 60 millones de libras

    Joao Pedro, fichado del Brighton, tuvo un arranque deslumbrante con el Chelsea en el Mundial de Clubes y, aunque no pudo mantener ese ritmo, siguió siendo un dolor de cabeza para las defensas de la Premier League en su primera temporada en Stamford Bridge.

    Marcó 20 goles en todas las competiciones, quedó quinto en la carrera por la Bota de Oro inglesa con 15 tantos y su juego de apoyo y sus regates directos le valieron el cariño de la afición, que lo nombró Jugador del Año del Chelsea. Por eso resulta incomprensible que no fuera convocado con la selección brasileña para el Mundial de este verano.

  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    17Endrick (Lyon) - cedido

    La carrera de Endrick en el Real Madrid no ha sido como se esperaba. En la primera mitad de temporada apenas jugó 11 minutos en La Liga con Xabi Alonso. Para recuperarse, el exniño prodigio aceptó irse cedido al Lyon en enero.

    En su tercera aparición marcó un hat-trick ante el Metz y terminó la temporada con ocho goles y ocho asistencias en 24 partidos, números que llevaron al Lyon a la Champions y le valieron la convocatoria con Brasil para el Mundial.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    16Esteban Lepaul (Rennes): 13,5 millones de euros

    Si no has seguido la Ligue 1 este año, quizá no conozcas a Esteban Lepaul, pero el delantero ha destacado en Francia con una temporada extraordinaria en el Rennes. El jugador de 26 años ascendió desde categorías inferiores hasta llegar a la élite y cerró la temporada 2025-26 como máximo goleador de la liga con 21 tantos, cinco más que sus perseguidores.

    Fichado por el Angers a finales de agosto, marcó en su debut contra su exequipo y, sobre todo, anotó 12 goles en los últimos 14 partidos para llevar al Rennes a la sexta plaza y a la Europa League.

  • rashford(C)Getty Images

    15Marcus Rashford (Barcelona) - cedido

    Tras relanzar su carrera con la breve cesión al Aston Villa, Marcus Rashford buscaba consolidarse en la temporada 2025-26 para no caer en el olvido tras su declive en el Manchester United. Fichar por un Barcelona con una delantera repleta de estrellas era un riesgo, pero le salió bien.

    Aunque no fue titular habitual, rara vez defraudó a Hansi Flick y cerró la temporada con 14 goles y 11 asistencias. Con una aportación directa a gol cada dos partidos, no extraña que el Barça valore hacer permanente su fichaje.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - 56 millones de libras

    Tras rechazar fichar por el Liverpool en verano de 2024, Martín Zubimendi llegó a la Premier League un año después para incorporarse al Arsenal, pese al último intento del Real Madrid por retenerlo en España. De inmediato formó una de las mejores duplas de centrocampistas de la categoría con Declan Rice, aportando energía e inteligencia al motor de los Gunners.

    Además, marcó cinco goles y, aunque perdió gas al final y cedió su sitio en el once las últimas semanas, jugó todos los partidos del título liguero y solo se perdió dos en la ruta a la final de la Champions.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gianluigi Donnarumma (Manchester City): 26 millones de libras

    Parecía increíble que el París Saint-Germain escuchara ofertas por Gianluigi Donnarumma el verano pasado. Sus paradas habían sido clave en la Liga de Campeones con Luis Enrique, y aunque no encaja en el estilo de portero que gusta a Guardiola, su fichaje a bajo precio era una oportunidad que el City no podía dejar pasar.

    Aunque ha sufrido con el balón en los pies y en jugadas a balón parado, bajo palos ha sido decisivo: lideró la Premier en porcentaje de paradas (72,9 %) y goles evitados (5,8), y solo David Raya, con 15 partidos imbatido, superó sus cifras.

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Senne Lammens (Manchester United): 18 millones de libras

    Es cierto que el listón que debe superar un portero del Manchester United para ganarse el apoyo de la afición se ha rebajado en los últimos años, pero eso no debería restar mérito a lo que Senne Lammens ha demostrado durante su primera temporada en Old Trafford. Preferido a Emiliano Martínez cuando los «Diablos Rojos» sopesaban sus opciones hacia el final del mercado de fichajes de verano, Lammens gestionó el salto desde el Royal Antwerp con relativa facilidad, a pesar de su falta de experiencia al más alto nivel.

    Con 23 años, transmite confianza a la defensa y sobresale en la avalancha de jugadas a balón parado que sufren los porteros en la liga inglesa. En cuanto a atajadas, ocupó el segundo puesto en goles evitados (4,4), solo por detrás de Gigi Donnarumma.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    11Florian Thauvin (Lens) - 6 millones de euros

    Antes de fichar por el Lens en 2025, Florian Thauvin había jugado dos buenas temporadas en el Udinese tras un paso breve por Tigres. Se esperaba que el veterano aportara liderazgo a Pierre Sage, pero dio mucho más.

    Acabó el curso con 14 goles y 10 asistencias, y el Lens peleó el título de Ligue 1 al París Saint-Germain antes de ganar la Copa de Francia, su primer trofeo en 27 años. Convocado de nuevo por Francia, Thauvin marcó y asistió en la final ante el Niza.

  • Hamburger SV v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    10Luka Vuskovic (Hamburgo) - cedido

    La afición del Tottenham ha sufrido una temporada desastrosa, pero las actuaciones del defensa cedido Luka Vuskovic con el Hamburgo ofrecen esperanza. El joven de 19 años fue clave para que el recién ascendido evitara el descenso y, gracias a ello, entró en el Equipo del Año de la Bundesliga.

    Además de imponer su autoridad en la zaga, el central croata anotó seis tantos, máximo registro para un defensa en la Bundesliga. Los Spurs confían en que los rumores sobre el interés del Barcelona y otros clubes no se concreten, pues esperan incorporarlo a su primer equipo.

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    9Luka Modric (AC Milan) - libre

    A pesar de cumplir 40 años en septiembre, Luka Modric demostró su clase dirigiendo el juego del AC Milan esta temporada. Llegado como agente libre del Real Madrid, el croata fue clave en la lucha scudetto de los rossoneri.

    Su pase sigue siendo tan preciso como siempre, y no fue responsable del colapso final del Milan, que les excluyó del Scudetto y de la clasificación a la Liga de Campeones.

  • FBL-POR-CUP-SPORTING-TORREENSEAFP

    8Luis Suárez (Sporting CP) - 23 millones de euros

    Reemplazar a Viktor Gyokeres en el Sporting CP parecía un gran desafío, pero Luis Suárez no lo escuchó. Llegó del Granada tras ser máximo goleador de Segunda en la 2024-25 y se puso a marcar desde el primer día.

    El internacional colombiano cerró la campaña con 38 goles en todas las competiciones, 28 en 32 partidos de Liga, más ocho asistencias. Como con Gyokeres, el Sporting volvió a pescar un talento fuera de la máxima categoría y ahora lo disfruta.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    7Jonathan Tah (Bayern de Múnich) - libre

    En una operación típica del Bayern, el campeón de la Bundesliga fichó a Jonathan Tah, capitán del Bayer Leverkusen, tras la expiración de su contrato el verano pasado. El defensa alemán se ha adaptado con facilidad al Allianz Arena.

    Tah ha formado una sólida pareja de centrales con Dayot Upamecano y, aunque los jugadores del Bayern en el otro extremo del campo han acaparado los titulares, el equipo de Vincent Kompany, ganador de dos títulos, no habría podido alcanzar el éxito que ha logrado sin la solidez defensiva que Tah ha ayudado a inspirar.

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Joan García (Barcelona) - 25 millones de euros

    Joan García generó polémica al dejar el Espanyol para fichar por el Barcelona el pasado verano. Sin embargo, pronto calló a sus críticos con actuaciones sobresalientes que lo consolidaron como el mejor portero de La Liga.

    En 30 partidos recibió solo 21 goles y el equipo de Hansi Flick retuvo el título. García lideró La Liga en partidos sin encajar (15), porcentaje de paradas (77,9 %) y goles evitados (10,2), y se metió en la discusión sobre el portero titular de La Roja para el Mundial.

  • Everton v Sunderland - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    5Granit Xhaka (Sunderland) – 17 millones de libras

    Pocas incorporaciones del pasado verano sorprendieron tanto como la de Granit Xhaka, que dejó el Bayer Leverkusen para fichar por el recién ascendido Sunderland. Incluso Erik ten Hag, técnico del Leverkusen, se mostró atónito ante el traspaso del internacional suizo a Wearside. Los Black Cats vieron la oportunidad de oro y le entregaron de inmediato el brazalete de capitán. Él no les ha defraudado.

    Bajo el mando de Regis Le Bris, Xhaka ha aportado experiencia y liderazgo tras el ascenso vía play-offs. Su precisión en el pase es de élite: seis asistencias, superadas solo por ocho jugadores en la liga. Sin el balón se situó entre el 5 % de los centrocampistas con más tiros bloqueados y despejes, clave para lograr la clasificación a la Europa League.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    4Yan Diomande (RB Leipzig) - 20 millones de euros

    Yan Diomande llegó al RB Leipzig el verano pasado por 20 millones de euros tras jugar solo 10 partidos con el Leganés. Un año después podría marcharse por casi cinco veces esa cifra, después de una temporada brillante que le valió el título de Novato del Año de la Bundesliga.

    El joven de 19 años deslumbró con sus atrevidos regates y su instinto para lo espectacular, y cerró el curso con 13 goles y 10 asistencias en todas las competiciones. Su gran estado de forma ayudó a Leipzig a volver a la Liga de Campeones, y no extraña que Liverpool y PSG luchen por fichar al internacional marfileño antes del Mundial.

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    3Donyell Malen (Roma) - cedido

    Pocos fichajes de enero impactaron tanto como el de Donyell Malen. El delantero holandés llegó cedido del Aston Villa para darle un plus ofensivo a la Roma de Gian Piero Gasperini. Nadie esperaba que se adaptara tan rápido.

    El jugador de 27 años marcó 14 goles en solo 18 partidos de la Serie A, lo que llevó a la Roma al tercer puesto y le dio el regreso a la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2018-19. A pesar de llegar a mitad de campaña, Malen terminó segundo en la lucha por el título de Capocannoniere, solo por detrás de Lautaro Martínez.


  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    2Rayan Cherki (Manchester City): 30,5 millones de libras

    Rayan Cherki llegó al Manchester City entre dudas sobre su actitud y su encaje en el estilo de Pep Guardiola. Aunque no siempre ha sido titular, el francés ha demostrado ser uno de los jugadores más emocionantes de la Premier League en su debut.

    Solo el récord de asistencias de Bruno Fernandes superó las 12 que logró Cherki en la Premier League, a las que sumó otras cuatro en otras competiciones, además de marcar 10 goles. Con solo 22 años, está claro que el internacional francés será una figura clave para Enzo Maresca tras la dimisión de Guardiola y que sus mejores años aún están por llegar.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Luis Díaz (Bayern de Múnich) - 70 millones de euros

    El Liverpool debe lamentar haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. Aunque el extremo colombiano quería marcharse, su brillo en el Bayern Múnich duele a los de Merseyside, sobre todo al comparar su gran temporada con las dificultades del equipo de Arne Slot para defender la Premier.

    En un tridente letal, Díaz anotó 26 goles y dio 19 asistencias, conquistando Bundesliga y DFB-Pokal. Verlo deslizarse con rapidez y regatear con precisión fue un espectáculo que dejó a los laterales rivales impotentes.