Musiala provocó una gran preocupación tras desplomarse sobre el terreno de juego por segunda vez en cuatro días durante la victoria amistosa del Bayern de Múnich ante el Heidenheim. El jugador, de 23 años, parecía aturdido y necesitó atención médica antes de ser ayudado a salir, después de un episodio similar y alarmante contra el RB Leipzig.

El director deportivo Max Eberl confirmó que el club es plenamente consciente de la situación y está apoyando al jugador. Musiala publicó más tarde un comunicado en el que reveló que ha sido diagnosticado con crisis de ausencia temporales y breves debido a una disfunción neurológica.