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Los enfadados aficionados del Liverpool abuchearon a Arne Slot por una decisión polémica durante el partido contra el Chelsea
Anfield reacciona con indignación ante la sustitución de Ngumoha
El ambiente en Anfield se tensó poco después de la hora de juego cuando Slot sustituyó a Ngumoha por Alexander Isak en el duelo Liverpool-Chelsea. Con el 1-1 en el marcador, la decisión provocó abucheos de la afición local. Ngumoha era la amenaza ofensiva más clara de los Reds y su cambio sorprendió a muchos.
Ryan Gravenberch había adelantado a los Reds poco antes, y Enzo Fernández igualó para el Chelsea. Cuando se confirmó la salida de Ngumoha, las gradas estallaron: los aficionados mostraron su desacuerdo por retirar al joven en un partido aún igualado.
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McCoist, sorprendido por la reacción en Anfield
El exdelantero escocés Ally McCoist destacó la inusual reacción del público de Anfield al analizar el partido en TNT Sports. Dijo: «No se oye una reacción así en Anfield muy a menudo, pero lo entiendo. Pensé que sería un cambio directo por Cody Gakpo, pero sé que puede jugar por la izquierda y recortar hacia dentro».
Ngumoha destaca ante su antiguo club
La actuación de Ngumoha frustró a la afición. El internacional juvenil inglés brilló en la banda izquierda ante su exequipo: completó el 80 % de sus regates y dio la asistencia del primer gol de Gravenberch. Su creatividad y sus desbordes complicaron una y otra vez a la defensa del Chelsea. Además, aportó en defensa con cinco recuperaciones, un despeje y una intercepción. Tras su salida, Gakpo pasó a la izquierda e Isak ocupó el centro, pero el cambio no calmó a la grada.
- AFP
Aumenta el escrutinio sobre Slot
La reacción de las gradas marca un momento clave en la etapa de Slot en el Liverpool. Aunque Slot dosifica los minutos de Ngumoha, muchos aficionados quieren verle más tiempo en los partidos importantes.
El empate, sin embargo, amenaza su posición: los Reds quedan a un punto del Aston Villa, que jugará contra el Burnley el domingo. Aun así, en cuarta plaza, mantienen opciones de Liga de Campeones.