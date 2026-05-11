El argentino elogió al nuevo campeón de Liga, reconociendo el alto nivel que Hansi Flick ha logrado con el Barcelona esta temporada. Los blaugranas aseguraron el título al vencer 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, una victoria que les dio una ventaja de 14 puntos sobre el equipo de Álvaro Arbeloa a falta de solo tres jornadas.

Aun así, el Atlético de Simeone les ha ganado en momentos clave: los eliminó en semifinales de la Copa del Rey (4-3 en el global) y en cuartos de la Champions (3-2).