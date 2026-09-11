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«Los dos primeros goles fueron regalos»: Martin Demichelis carga contra el colapso defensivo del RB Leipzig en una dura derrota ante el Como en la Champions League
Los anfitriones debutantes arrollan al Leipzig
El Como firmó su histórico debut europeo tras una espera de 119 años al arrollar al Leipzig por 4-1 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Los goles de Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao y Maximo Perrone impulsaron al equipo de Cesc Fàbregas hacia la victoria, con Andrija Maksimovic marcando el único tanto del consuelo para los visitantes. La contundente victoria convierte al Como en el segundo club italiano que marca cuatro o más goles en su debut en la Copa de Europa/Champions League, igualando la hazaña de la Sampdoria contra el Rosenborg en 1991.
- AFP
Demichelis lamenta los regalos defensivos
El entrenador del Leipzig, Demichelis, hizo una valoración durísima en la zona mixta después de ver cómo su línea defensiva concedía oportunidades baratas a los locales. El despeje fallido de Ridle Baku permitió a Baturina abrir el marcador antes de que el mediapunta croata rompiera la defensa de Castello Lukeba con un pase al espacio para que Douvikas doblara la ventaja del Como.
Al reflexionar sobre el colapso defensivo de su equipo, el técnico admitió: «Es difícil hacer ahora mismo un análisis adecuado. El rival fue mucho mejor que nosotros. Necesitábamos una mejor estructura sin balón, y no fue así. Los dos primeros goles fueron regalos. No se puede defender así a este nivel».
La transición de la plantilla alimenta las dificultades
Demichelis señaló una notable falta de cohesión táctica y reconoció que el Como ha construido una fuerte química de equipo bajo la propiedad del Grupo Djarum en los últimos tres años.
Destacando las dificultades de crecimiento de una plantilla renovada, el argentino añadió: "También hay que reconocer que el rival lleva jugando junto unos buenos tres años; tiene una identidad definida. Eso quedó claro esta noche. Tenemos ocho jugadores nuevos en la plantilla. Eso también se notó. En la segunda parte, tuvimos más posesión. Pero el primer ataque del Como acabó en gol. Ahora mismo es difícil ver algo positivo".
- Xinhua
La recuperación en la Bundesliga encabeza la agenda
El conjunto sajón debe pasar página cuanto antes de su calvario italiano y centrarse en los asuntos domésticos, empezando por una visita al Hamburger SV este fin de semana. Demichelis afronta la urgente tarea de apuntalar su defensa antes de recibir al gigante neerlandés PSV Eindhoven en la segunda jornada de la Liga de Campeones, el 13 de octubre.
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