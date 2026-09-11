«Los dos primeros goles fueron regalos»: Martin Demichelis carga contra el colapso defensivo del RB Leipzig en una dura derrota ante el Como en la Champions League

El entrenador del Leipzig, Demichelis, hizo una valoración durísima en la zona mixta después de ver cómo su línea defensiva concedía oportunidades baratas a los locales. El despeje fallido de Ridle Baku permitió a Baturina abrir el marcador antes de que el mediapunta croata rompiera la defensa de Castello Lukeba con un pase al espacio para que Douvikas doblara la ventaja del Como.

Al reflexionar sobre el colapso defensivo de su equipo, el técnico admitió: «Es difícil hacer ahora mismo un análisis adecuado. El rival fue mucho mejor que nosotros. Necesitábamos una mejor estructura sin balón, y no fue así. Los dos primeros goles fueron regalos. No se puede defender así a este nivel».