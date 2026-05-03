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Los directivos del Newcastle deciden sobre el futuro de Eddie Howe tras «reconocer que la temporada no ha sido lo suficientemente buena»
El PIF llega a un acuerdo sobre el futuro de Howe
Según The Athletic, se espera que el Newcastle mantenga a Howe más allá de la temporada actual, ya que el club y la propiedad coinciden en que debe seguir al frente del equipo hasta la temporada 2026-27.
El técnico de 48 años mantiene el respaldo de la directiva y, pese a una campaña difícil, quiere seguir en St James' Park.
Tras las especulaciones sobre un posible cambio de entrenador, la dirección de los Magpies apuesta por la estabilidad y le permitirá dirigir el próximo mercado de fichajes y la siguiente temporada.
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Conversaciones fructíferas
Altos cargos del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), propietarios mayoritarios del Newcastle, participaron en las recientes conversaciones durante las reuniones anuales en Matfen Hall, Northumberland.
Estas cumbres son habituales en el calendario del club, pero esta vez adquirieron especial relevancia por la actual racha de resultados.
Aunque todas las partes reconocieron que la temporada ha quedado por debajo de las expectativas, se informa de que las conversaciones concluyeron de forma positiva, con una visión compartida sobre la dirección futura del entrenador. La disposición de la directiva a seguir apoyando a Howe sugiere que consideran el bache actual como un revés temporal y no como un fallo fundamental en su proyecto de entrenamiento.
Dificultades en una campaña complicada
El Newcastle progresó mucho con Howe: se clasificó para la Liga de Campeones y ganó la Carabao Cup, su primer gran título en décadas. Pasó de luchar por no descender a ser un equipo fuerte y querido por la afición.
Sin embargo, este curso ha supuesto un bajón: el equipo marcha 13.º en la Premier y cayó en octavos de la Champions.
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De cara a la temporada 2026-27
Al reafirmar su confianza en Howe, la directiva del Newcastle busca evitar una etapa de incertidumbre en plena reconstrucción. Se cree que el técnico comparte la visión a largo plazo del club pese a los rumores surgidos tras los malos resultados de principios de 2026.
Ahora la clave será la estrategia de fichajes de verano, mientras los Magpies intentan acercarse al grupo de los cuatro primeros de la Premier League. Con el respaldo del PIF y un mandato claro de mejorar, Howe seguirá al frente del proyecto del Newcastle a corto plazo.