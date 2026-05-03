Los directivos del Newcastle deciden sobre el futuro de Eddie Howe tras «reconocer que la temporada no ha sido lo suficientemente buena»

Según The Athletic, se espera que el Newcastle mantenga a Howe más allá de la temporada actual, ya que el club y la propiedad coinciden en que debe seguir al frente del equipo hasta la temporada 2026-27.

El técnico de 48 años mantiene el respaldo de la directiva y, pese a una campaña difícil, quiere seguir en St James' Park.

Tras las especulaciones sobre un posible cambio de entrenador, la dirección de los Magpies apuesta por la estabilidad y le permitirá dirigir el próximo mercado de fichajes y la siguiente temporada.



