Los días de Sam Kerr en el Chelsea parecen contados, pero la delantera récord aún puede ampliar su leyenda con los Blues

En marzo, The Athletic informó que Kerr dejaría el club este verano, y 10 News afirmó que ya tenía contrato con el Denver Summit de la NWSL. Kerr lo desmintió en Snapchat: «No creas todo lo que lees; ellos conocen la decisión antes que yo».

Un mes después no hay novedades ni sobre su salida ni sobre su renovación, así que los próximos partidos podrían ser sus últimos con el Chelsea.

De ser así, qué mejor manera de despedirse. Este domingo el Chelsea recibe al Manchester City en semifinales de la FA Cup con la mira puesta en la final de Wembley. Tras seis años de dominio, este no ha sido el mejor curso de las Blues, pero con un título ya ganado y otro aún en juego, Kerr puede cerrar su etapa con broche de oro.