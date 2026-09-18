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Los detalles filtrados de la convocatoria de Italia apuntan a una lista ampliada de 35 jugadores para el regreso de Roberto Mancini
Informes filtrados apuntan a una ampliación masiva de la plantilla
Según La Gazzetta dello Sport, los detalles filtrados antes del anuncio oficial de la convocatoria de Roberto Mancini sugieren que el técnico de regreso citará a hasta 35 jugadores para la próxima ventana internacional. Más de ocho años después de su nombramiento inicial en mayo de 2018, Mancini comienza su segunda etapa al frente de Italia.
El amplio tamaño de la convocatoria refleja un calendario exigente de cuatro partidos de la Liga de Naciones concentrados en 11 días.
Italia se enfrentará a Bélgica en Roma el 25 de septiembre, antes de visitar a Turquía y Francia y luego recibir a Turquía en Bolonia.
- Zink
Caras nuevas se perfilan para posibles debuts
Entre las inclusiones sorpresa que se esperan están los prometedores sin internacionalidad Romano, Zoma y Samuel Inacio, junto a posibles convocatorias para Doumbia y Ahanor. El portero del Bolonia Pessina también podría ganarse un puesto junto a Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi y Guglielmo Vicario.
El centrocampista Romano ha impresionado con su estado de forma reciente, lo que ha llevado a que sea tenido en cuenta debido a las opciones limitadas en las posiciones centrales.
Mientras tanto, se apunta que el delantero Zoma, afincado en Alemania, reforzará una parcela ofensiva que busca amplitud.
Se mantiene a los veteranos junto a posibles regresos sorpresa
Miembros clave del triunfo de Italia en la Eurocopa 2020 siguen siendo fundamentales en los planes de Mancini, y se espera que Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo, Bryan Cristante y Alessandro Bastoni tengan protagonismo. El exganador de la Eurocopa Federico Bernardeschi y el centrocampista Rolando Mandragora también están siendo considerados para regresos sorpresa.
Sin embargo, las lesiones han dejado fuera a varios jugadores importantes, entre ellos Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo, Manuel Locatelli y Alessandro Buongiorno.
Mateo Retegui sigue de vacaciones en Argentina, aunque podría ser convocado si fuera necesario.
- LaPresse
Las estrellas sub-21, protegidas para la campaña de la Eurocopa
Para evitar debilitar a la selección italiana sub-21, Mancini ha aplazado una revolución total en la convocatoria. Jóvenes talentos clave como Cher Ndour, Niccolo Pisilli y Luca Koleosho seguirán en el equipo de Bernardo Baldini para sus cruciales clasificatorios europeos.
Las rotaciones en la convocatoria serán vitales mientras Italia aspira a acabar entre los dos primeros del Grupo A de la Nations League para asegurarse una plaza en los cuartos de final.
Los próximos encuentros también influirán en los cabezas de serie para el sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2028 en Belfast.
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