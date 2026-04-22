Los copropietarios del Wrexham, Rob Mac y Ryan Reynolds, invitan a Frank Lampard y a la plantilla del Coventry a Las Vegas tras ganar la Championship

En una jugada que mezcla el encanto de Hollywood con los juegos mentales del fútbol de alto nivel, Mac contactó al Coventry tras su título en la Championship. Tras vencer 5-1 al Portsmouth el martes y asegurar el título, Mac ofreció una «recompensa» que podría impulsar las aspiraciones de ascenso del Wrexham. A través de las redes sociales, Mac etiquetó a su socio Reynolds y propuso un viaje con todos los gastos pagados a Nevada.

«¡Enhorabuena a @Coventry_City!», escribió Mac en X. «Mi amigo @VancityReynolds y yo os invitamos a un viaje de primera clase a @Vegas. Salid por la mañana y volved para el partido del domingo; si os retrasáis un poco, no pasa nada».



