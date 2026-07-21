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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«¡Los cobardes juegan hacia atrás!» - Se reveló la charla motivadora de Emi Martínez y Lionel Messi en el descanso, tras la derrota de Argentina ante España en una final del Mundial muy desigual

L. Messi
Argentina
World Cup
Damián Martínez
España vs Argentina
España

Imágenes del New Jersey New York Stadium muestran los intensos discursos de Lionel Messi y Emiliano Martínez en el túnel del vestuario durante la final del Mundial, que Argentina perdió 1-0 ante España en prórroga, tras la expulsión de Enzo Fernández.

  • La Albiceleste pasa apuros en la final

    Imágenes del túnel muestran los discursos motivadores del capitán Messi y del portero Martínez antes y durante la final. Los campeones cayeron 1-0 en prórroga ante España, con gol de Ferran Torres. El equipo de Scaloni sufrió presión constante y, tras la roja a Fernández, no pudo contener el ataque rival.



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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los líderes protagonizan una remontada en el túnel

    Antes del saque inicial, Messi intentó calmar a sus compañeros ignorando los rumores externos. En los días previos a la final, el torneo se había visto ensombrecido por un debate sobre los criterios arbitrales y acusaciones de favorecimiento a los sudamericanos.

    Dirigiéndose al grupo, la leyenda del Barcelona afirmó: «Vamos, chicos, oye. Mantened la calma, eso es lo principal. Centrémonos solo en jugar, olvidemos todo lo demás. Simplemente jugad».

  • Martínez exige una respuesta contundente

    En el descanso, con el 0-0 y España dominando la posesión, Martínez arengó en el túnel: «Con corazón, chicos. Hacia delante, siempre hacia delante. Los cobardes retroceden; nosotros avanzamos. Tres pases y encontramos a Leo, quiero veros construir el juego desde atrás».

    Messi añadió: «Vamos, chicos, carácter, todos, carácter. Siempre lo hemos tenido, ¿no lo vamos a demostrar ahora? Carácter para jugar, juguemos nuestro fútbol, juguemos, vamos».

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  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Los finalistas se enfrentan a un proceso de reconstrucción

    La dolorosa derrota en Nueva Jersey obliga a la Albiceleste a iniciar una transición para revisar disciplina y renovación tras el fracaso en la defensa del título. A sus 39 años, se cree que Messi jugó su último Mundial, mientras que el futuro de Martínez, de 33, en la selección tampoco es claro.