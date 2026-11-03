Es cierto que todos los clubes saudíes se beneficiarán de esta decisión, pero los más beneficiados serán los clubes que participan en competiciones internacionales, especialmente la Liga de Campeones de la élite de Asia.

Estos clubes han sufrido enormemente en la temporada actual, debido a la carga de partidos, lo que se refleja en sus resultados a la baja en la competición asiática, en comparación con la situación de años anteriores.

La distribución de los partidos en franjas horarias más amplias en la Roshn Saudi League, y el consecuente descanso suficiente para los clubes, lo que reducirá el número de lesiones y la fatiga, ayudará enormemente a los clubes saudíes.

Esos clubes podrán disputar los partidos de la Liga de Campeones de la élite de Asia con su once titular, o con una alineación cercana a este, sin necesidad de cambiarlo por completo, como hizo el Al Hilal en el partido ante el Al Shamal catarí, por ejemplo.

Este cambio ayudará a los clubes saudíes a lograr resultados positivos en la fase de liga, lo que les permitirá clasificarse para los octavos de final de la competición asiática y, a partir de ahí, continuar avanzando en las rondas eliminatorias.