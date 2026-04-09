El director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, declaró al Kölner Stadt-Anzeiger que, de momento, no hay ninguna oferta por El Mala «que debamos considerar seriamente». Tampoco ha mostrado el jugador interés en negociar con otros clubes. Kessler recordó que su contrato vence en 2030: «La iniciativa la tiene el 1. FC Köln».
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«¡Los clubes le temen!» ¿Contratará Said El Mala a un agente temido para el mercado de fichajes?
En su primera temporada con el Effzeh, El Mala se convirtió en pieza clave del ataque: lleva diez goles y cuatro asistencias en 28 partidos. Su brillante debut con el equipo de Colonia habría despertado el interés de varios clubes.
Según rumores, su familia ya acordó términos preliminares con el Brighton & Hove para ambos hijos; Malek, que milita en el filial del Colonia, también entraría en la operación. El club inglés es su primera opción, sobre todo porque allí lo espera el entrenador Fabian Hürzeler, quien lo desea fervientemente.
El Brighton habría ofrecido 35 millones de euros, aunque Kessler niega que exista un mínimo de 50 millones. «No está definido», aclaró el director deportivo. No hay fecha fija ni plazo, y Kessler insiste en que se abordará la posible salida de El Mala «a su debido tiempo».
Sin embargo, el jugador de 19 años podría moverse antes para forzar su fichaje por el conjunto inglés.
- IMAGO / LaPresse
Un asesor famoso se ofrece a ayudar a El Mala y a su familia
Según el Kölner Stadt-Anzeiger, Ali Barat —asesor estrella bien conectado en el Reino Unido y a veces temido— se ofreció a la familia El Mala.
Barat saltó a la fama en Alemania este verano tras gestionar la cesión de Nicolas Jackson al Bayern y autoelogiarse en un comunicado titulado «Ali Barat ha redefinido el juego»: Barat calificó el fichaje de Jackson como una «obra maestra estratégica»: «Donde otros esperan, yo actúo; donde otros ceden, yo cumplo», escribió, y se autodenominó «superagente de nueva generación» capaz de vislumbrar soluciones donde otros ven problemas: «Construimos carreras, diseñamos futuros, lideramos el juego».
Pese a su autobombo, en el sector se le ve como una figura de primer nivel. El verano pasado gestionó los traspasos de Xavi Simons (del RB Leipzig al Tottenham), Piero Hincapie (del Bayer Leverkusen al Arsenal), Dean Huijsen (del AFC Bournemouth al Real Madrid) y Johan Bakayoko (del PSV Eindhoven al RB Leipzig). En diciembre de 2025 recibió por segunda vez el Golden Boy de Tuttosport al mejor agente del año.
A principios de marzo, El Mala rompió con su agente de Footfeel ISM y desde entonces lo representan sus padres, Sabrina y Mohammed.
Para el Effzeh y El Mala, la prioridad ahora es evitar el descenso. El Colonia no gana en la Bundesliga desde el 30 de enero y ha caído al 15.º puesto. Tras el 3-3 en el derbi del Rin ante el Borussia Mönchengladbach, Lukas Kwasniok fue destituido y lo reemplazó René Wagner, fichado del Union Berlín antes de la temporada.
Said El Mala: datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias 1. FC Colonia 30 10 4 FC Viktoria Colonia 45 14 6 FC Viktoria Colonia 19 11 6